Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League

Iuliana Demetrescu (36 de ani) este cel în cel mai bun moment al carierei. Arbitra din Rm. Vâlcea a ajuns să arbitreze un meci al FCSB-ului, Înainte să „fluiere” duelul cu Metaloglobus, Iuliana a arbitrat-o pe Real Madrid!

Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid, la FCSB – Metaloglobus

Iuliana Demetrescu ține steagul sus în ceea ce privește arbitrajul feminin românesc. Înainte să fie delegată de CCA la FCSB – Metaloglobus, din etapa a 28-a a SuperLigii, vâlceanca a primit o super delegare în Liga Campionilor fotbal feminin.

Ea a arbitrat Real Madrid – Paris FC, returul play-off-ului pentru sferturile Champions League, care a avut loc miercuri, 18 februarie, în capitala Spaniei. „Galacticele” s-au impus cu 2-0 și s-au calificat cu scorul general de 5-2.

Pentru Iuliana Demetrescu, meciul de la Madrid a fost al doilea în faza optimilor Champions League. Ea acondus la centru și partida Leuven – Arsenal, încheiată cu scorul de 0-4.

Revenind la meciul dintre Real Madrid și Paris FC, Iuliana Demetrescu n-a avut deloc o partidă ușoară. Mai întâi, românca a fost nevoită să scoată cartonașul roșu pentru că Grebova, de la Paris FC, și-a faultat o adversară din postura de ultim apărător.

Apoi, Iuliana Demetrescu a mai luat o decizie în favoarea lui Real Madrid. Românca a acordat lovitură de la 11 metri pentru „galactice” după un henț clar comis de Picard. Penalty-ul a fost executat de Weir, dar a fost ratat.

Pentru Iuliana Demetrescu, meciul FCSB – Metaloglobus va fi al doilea din SuperLiga în acest sezon. Ea a fost la centru și la

Iuliana Demetrescu a arbitrat Germania – Spania, din manșa tur a finalei UEFA Women’s Nations League

În acest sezon, Iuliana Demetrescu a avut mai multe delegări de top, mai ales la nivel internațional, dovadă că este una din arbitrele noastre apreciate. Ea a condus inclusiv

La duelul de pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern ea a fost ajutată de asistenții Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov. Acum, la FCSB – Metaloglobus, Iuliana Demetrescu îi va avea ca asistenți pe Alexandru Vodă (Alba Iulia) și de Mihăiță Necula (București).