Iuliana Demetrescu a pățit-o ca Istvan Kovacs în Champions League! Intervenție decisivă a arbitrei din România

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Paris FC și Arsenal din Champions League la fotbal feminin a fost arbitrat de o brigadă predominant românească. , care a fost protagonista unui moment controversat, ce a schimbat soarta meciului.

Iuliana Demetrescu a acordat un penalty controversat în Paris FC – Arsenal din Champions League la fotbal feminin

Arsenal a avut un avantaj de două goluri, însă acesta nu a fost suficient pentru a-și securiza victoria. Pariziencele au redus din diferență, iar un moment de confuzie a adus egalarea, cu câteva secvențe înainte de finalul jocului. În minutul 87, Leah Williamson, fotbalista londonezilor, se afla în marginea careului mic, când a primit o pasă de la coechipiera ei, Misa Rodriguez. Fundașul nu a realizat că faza era în plină desfășurare și a luat mingea în brațe pentru a executa autul de poartă.

ADVERTISEMENT

What penalty… — TheFootballZone (@football_t69515)

Greșeala ei a fost sancționată imediat de Iuliana Demetrescu. Românca a acordat lovitură de la 11 metri pentru Paris FC. Jucătoarele franceze au profitat de ocazie și au restabilit egalitatea, grație reușitei Maelinei Mendy. În urma rezultatului, Arsenal se află la două puncte în spatele liderului fazei principale, FC Barcelona.

În cealaltă tabără, Paris FC a obținut primul punct și se află pe locul 13, fiind prima clasată sub pozițiile ce asigură calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor. Brigada de arbitri a fost aproape exclusiv românească. Iuliana Demetrescu a fost ajutată de asistentele Bianca Florea și Ana Pușcașu. Al patrulea oficial al partidei a fost Elena Gobjila, din Republica Moldova. „Un incident bizar de la penalty strică ascensiunea lui Arsenal”, a scris BBC despre faza controversată.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a fost pus de două ori în situația Iulianei Demetrescu

La sfârșitul lunii august, românul a fost delegat pentru a conduce partida dintre Al Khaleej și Al Hilal, în Superliga Arabiei Saudite, 1-5. Arbitrul din Carei a fost implicat într-o fază asemănătoare cu cea a Iulianei Demetrescu. În minutul 63 al duelului, portarul Yassine Bounou i-a pasat fundașului Kalidou Koulibaly. Acesta a oprit balonul cu brațele, pentru a-l poziționa în colțul careului mic și a relua jocul. Istvan Kovacs a sesizat gestul fotbalistului și, fără să stea pe gânduri, a acordat penalty pentru Al Khaleej.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de meciul Iulianei Demetrescu, Al Khaleej nu a profitat de ocazie. Yassine Bounou a ghicit colțul ales de Musa Barrow și a apărat. Istvan Kovacs a fost pus în fața aceleiași situații, în duelul dintre Atletico Madrid și FC Barcelona, din sferturile Ligii Campionilor. Atunci, nu a acordat penalty. De menționat este că între cele două partide, Roberto Rosetti, șeful arbitrilor UEFA, .