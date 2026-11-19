CE TREBUIE SĂ ȘTII Momentul din minutul 38: refuzul de a veni la apel și privirea severă a Iuliei Demetrescu

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în UEFA Women’s Champions League, fiind la centru în confruntarea dintre Benfica și AS Roma disputată joi, 19 noiembrie 2026. Dincolo de miza europeană a duelului, partida a adus în prim-plan autoritatea arbitrei române într-un schimb de replici aprins cu Manuela Giugliano, dar și câteva momente incomode provocate de funcționarea defectuoasă a sistemului de comunicații.

Momentul din minutul 38: refuzul de a veni la apel și privirea severă a Iuliei Demetrescu

Un moment interesant a avut loc în minutul 38 al întâlnirii, când Iuliana Demetrescu a chemat-o pe Manuela Giugliano pentru a lămuri o fază, însă fotbalista oaspetelor nu s-a prezentat imediat la solicitarea acesteia. Reacția arbitrei a fost fermă, urmată de un dialog în contradictoriu și de o privire extrem de severă îndreptată spre jucătoarea Romei, menită să restabilească controlul asupra jocului.

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Iulia Demetrescu he has problems with the captain of Rome https://t.co/Bbkczh499K — TheFootballZone (@football_t69515)

Defecțiuni la sistemul de comunicații și presiunea unei partide europene

Pe lângă schimbul de replici de pe teren, a trebuit să facă față și unor probleme la sistemul de comunicații pe parcursul serii. Prezența Iuliei Demetrescu la un meci de acest nivel confirmă încrederea de care se bucură pe lista FIFA și la nivelul UEFA în arbitrajul feminin de elită. Chiar și în fața unor mici sincope tehnice și a tensiunilor inerente unui duel european, arbitra din România a căutat să își impună autoritatea fără a pierde firul partidei.

Într-un final, AS Roma s-a impus cu 3-2 pe terenul Benficăi, un succes important pentru formația italiană în lupta pentru pozițiile de calificare și baraj înaintea ultimei etape, după un meci decis de un gol venit în minutele de prelungire. După acest meci european, Roma se concentrează pe duelul din deplasare cu FC Como Women din Serie A Femminile, urmând să încheie faza ligii din Champions League în decembrie contra celor de la Real Madrid.

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Pentru formația feminină a Benficăi, eșecul în fața Romei complică lupta pentru locurile de calificare directă sau baraj, lăsând gruparea portugheză tot la borna celor 6 puncte strânse anterior. Pe de altă parte, Benfica se află pe primul loc după primele 5 meciuri din campionatul intern, cu maximum de puncte și un singur gol luat, fiind principala favorită la câștigarea celui de al șaptelea titlu consecutiv în Portugalia.