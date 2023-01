Iuliana Demetrescu se pregătește de participarea la Campionatul Mondial. Sacrificiu uriaș pentru turneul final: „Am făcut tot ce a ținut de mine!”

Iuliana Demetrescu și Mihaela Țepușă sunt arbitrii români care vor merge la turneul final din Australia și Noua Zeelandă, care va avea loc în perioada 20 iulie – 20 august 2023.

Iuliana Demetrescu, interviu despre prezența la Campionatul Mondial din fotbal feminin: „Un vis devenit realitate”

, România va avea încă un arbitru delegat la un Campionat Mondial. Este vorba despre Iuliana Elena Dumitrescu: „E foarte important, vine după an în care am avut o participare la Campionatul European, am fost la Campionatul Mondial U17 în India, unde am arbitrat o semifinală. 2022 a fost un an important și vestea asta vine ca o încununare a muncii depuse.

Mă bucur foarte mult. Mi-am dorit întotdeauna să fiu prezentă la un Campionat Mondial. Cred că oricine, orice arbitru și-ar dori lucrul ăsta. E un vis devenit realitate”, a declarat „cavalerul fluierului”, într-un interviu pentru .

Iuliana Demetrescu a explicat ce înseamnă pentru ea această delegare la un turneu final: „Un pas important a fost includerea mea pe lista extinsă de arbitri. Și atunci am făcut tot ce a ținut de mine să pot să ajung la Campionatul Mondial și planurile mi le-am schimbat atunci, în toamna lui 2022”.

Iuliana Demetrescu, sacrificii pentru arbitraj. A renunțat la cariera de profesoară: „N-a fost o decizie ușoară”

Așa a luat decizia să renunțe definitiv la cariera de profesoară și să dedice arbitrajului: „În sensul că nu am mai mers la școală, la jobul meu, și m-am dedicat arbitrajului. N-a fost o decizie ușoară, dar mă bucur mult că am luat-o, că a fost un an important și acum va urma un altul. Nu se putea altfel. Înainte mergeam la școală, făceam antrenamente, tot ce ținea de un învățător. Acum mă dedic total arbitrajului, fac antrenamente, particip la ședințe.

Mă simt mult mai bine, în sensul că fac ceea ce-mi place. Cam asta a fost schimbarea cea mai importantă, faptul că am renunțat la școală și m-am dedicat arbitrajului. Făceam și înainte ceea ce-mi plăcea, doar că era foarte greu să fac două lucruri în același timp. A trebuit să aleg partea arbitrajului, să profit acum cât pot de acest moment. O să am timp să mă duc la școală, să fiu profesor și să fac și cealaltă parte care-mi place foarte mult”.

Iuliana o va avea la tușă și pe Mihaela Țepușă: „Sunt fericită că suntem împreună, cred că e o veste extraordinară nu doar pentru mine, ci și pentru abritrajul românesc.

Noi am fost împreună și în India și am tras acolo cât am putut de tare să arbitrăm cât mai mult, să rămânem cât mai mult, ceea ce dus într-o semifinală. Am făcut un turneu foarte bun, cumva aveam speranțe să mergem la Campionatul Mondial. Făcusem tot ce ținea de noi, mai puteam doar să așteptăm”, a mai dezvăluit arbitrul care .

Iuliana Demetrescu, despre participarea la Campionatul European din Anglia: „Am învățat multe lucruri”

Iuliana Demetrescu a acumulat o experiență extrem de importantă la Campionatul European din Anglia, precum și alte competiții importante la care a participat: „A fost excepțional. A fost prima mea participare la un campionat important, am avut multe lucruri de învățat. Au fost arbitri cu experiență, oameni cu experiență, mentori.

Am învățat multe lucruri, a fost o experiență care m-a ajutat în carieră, am evoluat. La fel și Mondialul din India. Au fost ca un bonus pentru cariera mea, în sensul de dezvoltare. Cred că să am mai multă încredere în mine și în ceea ce văd eu pe teren”.

Cât de importantă este delegarea Iulianei Demetrescu la turneul final pentru imaginea fotbalului românesc

Iuliana Demetrescu e convinsă că prezența ei la Mondialul din Australia și Noua Zeelandă este o carte de vizită pentru fotbalul și arbitrajul românesc: „Eu sper ca prezența mea la Campionatul Mondial să deschidă drumul și echipei noastre de fotbal feminin, să ajungă și să se califice la un turneu final. Îmi doresc și cred, cu multă muncă și multă răbdare, că vor ajunge acolo”.

Centralul a dezvăluit cum se pregătește pentru acest turneul final: „Eu urmam deja un program de pregătire în cadrul FIFA, însă a început deja să fie monitorizat mai atent acest program de pregătire. Într-adevăr, va fi o perioadă de șase luni de pregătire intensă, din punct de vedere fizic, teoretic și practic. Vom avea seminar de pregătire – primul va fi de pe 22 până pe 27 ianuarie la Doha -, unde vom avea teme teoretice și practice, testări fizice, video.

După care urmează seminarul UEFA de la Roma, de pe 27 ianuarie pe 2 februarie. La fel, teste fizice, teoretice. Urmează o perioadă de muncă și pregătire, ca atunci când ajungem în Australia și Noua Zeelandă să fiu pregătită și să dau tot ce e mai bun acolo pe teren”.

Meciurile din SuperLiga și Liga 2 sunt de asemenea monitorizate: „Sunt foarte importante aceste delegări pentru că FIFA le urmărește îndeaproape și ei își doresc să evoluezi pe plan intern la cel mai înalt nivel. Viteza jocului este alta, ceea ce pe mine mă ajută, pentru că mă adaptez mult mai ușor la jocurile de femei pe care le arbitrez”.