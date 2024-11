Iuliana Marciuc, gest impresionant în memoria lui Gabriel Cotabiță: „Avea 16 ani, iar eu eram devastată de durere”

Iuliana Marciuc face un gest impresionant în memoria lui Gabriel Cotabiță. Prezentatoarea de televiziuni anunță, în exclusivitate pentru FANATIK, ce proiect special a pregătit.

Iuliana Marciuc, amintiri cu Gabriel Cotabiță. A ajutat-o într-un moment dureros

Vedeta TVR ne-a făcut câteva mărturisiri despre cum era omul Gabriel Cotabiță, dincolo de artistul pe care l-a cunoscut toată lumea. Partenera lui Adrian Enache l-a cunoscut pe în anul 1992, în cadrul unui festival la modă atunci.

Iuliana Marciuc și Cotabiță au prezentat, de fapt, acel festival, care s-a organizat la Sala Palatului. Prezentatoarea de la TVR 2 i-a fost întotdeauna recunoscătoare pentru generozitatea de care a dat dovadă. A ajutat-o enorm prezența lui în acea perioadă, în primii ani de libertate a presei din România.

Cotabiță a făcut-o să treacă peste o durere pe care o avea, căci în acea zi îi murise un câine, patrupedul cu care a crescut.

„L-am cunoscut pe Gabriel Cotabiță în 1992, la „Festivalul București”, un eveniment pe care l-am prezentat împreună la Sala Palatului. Era un partener de scenă deosebit de talentat și generos. M-a ajutat mult, mai ales că eu mă aflam la începutul carierei.

Țin minte că, în dimineața acelei zile, murise Foxy, foxterrierul meu, cu care am crescut. Avea 16 ani, iar eu eram devastată de durere. Foxy era ca un membru al familiei mele. Gabi a simțit cât de greu îmi este și m-a sprijinit enorm. Ulterior, mi-a mai dezvăluit multe dintre secretele meseriei de prezentator, gesturi pentru care îi mulțumesc”, a dezvăluit Iuliana Marciuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gest impresionant făcut de prezentatoare în memoria artistului

vrea să îi întoarcă gesturile lui Gabriel Cotabiță, astfel că, împreună cu cei de la vor redifuza o ediție a emisiunii sale, „Destine ca-n filme”, în care artistul a fost interlocutorul ei.

Înregistrarea cu pricina s-a făcut după ce Gabriel Cotabiță a supraviețuit unui AVC, interviul fiind unul extrem de încărcat de emoție.

Iuliana Marciuc ne-a mai relatat că după ce Gabriel Cotabiță a ieșit din comă, s-a dus să îl vadă. A constatat, cu uluire, că era internat, la Spitalul Elias, în aceeași rezervă unde îl născuse pe băiatul ei, David.

„După ce a reușit să supraviețuiască unui AVC, am realizat un interviu complex cu Gabi Cotabiță pentru emisiunea mea „Destine ca-n filme” de la TVR 2.

În semn de omagiu și respect pentru tot ce a făcut Gabi Cotabiță pentru muzica din România, mâine, duminică, 24 noiembrie, de la ora 11:00, TVR 2 va difuza această ediție in memoriam Gabi Cotabiță.

Când a ieșit din comă și se afla în perioada de recuperare, fiind transferat la Spitalul Elias de la Floreasca. Am fost să-l vizitez. Am fost surprinsă să constat că ocupa aceeași rezervă în care am stat și eu când l-am născut pe fiul meu, David”, ne-a mai spus Iuliana Marciuc.

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață sâmbătă, 23 noiembrie 2024, după o lungă perioadă de suferință. Artistul era internat în Spitalul Universitar. De-a lungul anilor, cântărețul Gabriel Cotabiță a dovedit a fi un adevărat supraviețuitor, căci a reușit să depășească niște obstacole crunte, dând ochi în ochi cu moartea de mai multe ori.