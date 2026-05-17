Iuliu Mureșan a admis pentru prima dată că Daniel Pancu ar putea pleca de la CFR Cluj! A anunțat cele două nume de înlocuitori

În ultima perioadă au exista contre de la distanță între Daniel Pancu și Neluțu Varga, după ce s-a vorbit tot mai mult de o plecare a tehnicianului la Rapid. Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan a precizat că urmează o discuție la cel mai înalt nivel pentru a lămuri situația.

Iuliu Mureșan a anunțat când va avea loc discuția dintre Neluțu Varga și Daniel Pancu

Președintele clubului CFR Cluj speră și își dorește ca Daniel Pancu să continue pe banca tehnică a formației din Gruia, dar a admis pentru prima dată cu public că tehnicianul ar putea pleca. El a explicat că decizia finală se va lua în cel mult o săptămână, după ce va exista o discuție și cu patronul Neluțu Varga.

”Și aseară am vorbit cu Pancu, era foarte bucuros, era pozitiv. Discuția finală o să o avem săptămâna viitoare. Probabil că până vineri o să avem discuția care va lămuri lucrurile. Eu simt că el își dorește să rămână și am zis că trebuie să luăm totul așa cum e, noi să ne vedem de treabă gospodărește și să mergem înainte.

Toți ne-am bucura dacă ar rămâne Pancone, jucătorii, antrenorii, eu, toată lumea ne-am bucura. E un antrenor foarte bun, poate nu e bine că-i fac reclamă și le dau idei la alții, dar nu poți să nu recunoști un lucru atât de evident.

Neluțu vine și el săptămâna viitoare acasă și atunci vom avea o discuție. Ori înainte de ultima etapă, ori după imediat. Într-o săptămână se clarifică lucrurile, pentru că va trebui să știm. Dacă pleacă va trebui să căutăm antrenor, dacă rămâne e altă situație.

Dar ne vom orienta repede, nu e problemă. Oricum ar fi o problemă pentru echipă și pentru noi să plece Pancu, dar găsim antrenor dacă trebuie. Eu sper să nu fie nevoie”, a declarat Mureșan, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Edi Iordănescu și Toni Conceicao, pe lista CFR-ului

Oficialul de la CFR Cluj a confirmat că în cazul în care Pancu nu va mai continua pe se află mai multe nume de antrenori, printre care și Toni Conceicao și Edi Iordănescu, acesta din urmă anunțat în exclusivitate de FANATIK că se află în atenția ardelenilor.

”Acum depinde. Avem niște gânduri, sunt mai mulți pe listă, fiecare are câte o idee, două. Vedem, vom trage concluzia după ce vine și Neluțu Varga săptămâna viitoare. Mai întâi vom discuta cu Pancone și dacă el spune că rămâne lucrurile perfecte.

Dacă nu, atunci trebuie să ne gândim să aducem într-o săptămână antrenor care să fie din prima zi de pregătire, chiar dinainte, ca să facem planul. Sunt și Toni, și Edi pe listă, dar mai sunt și alții. Avem și români și străini pe listă, dar nu ne gândim încă serios.

(n.r. – Lui Pancu i s-au prelungit automat contractul cu 2 ani?) Da. Pancu mi-a zis aseară: ‘Presidente, te anunț că nu mai sunt șomer’. (n.r. – Din ce am înțeles e și o mărire de contract la el, de la 15.000 la 20.000) Da, contractul e făcut foarte bine. Nu poți să ții un antrenor dacă vrea să plece și mai ales că are o clauză de reziliere care nu e o sumă… am pus-o rezonabilă. Dar eu sper să rămână”, a spus el.

Mureșan, interpretare hazlie a declarației lui Neluțu Varga

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, despre cum va reuși să gestioneze dintre patronul Neluțu Varga și antrenorul Daniel Pancu, Iuliu Mureșan a venit cu un răspuns diplomatic.

”Nu e un conflict. Pancu a înțeles, am ajutat și eu, am tot discutat. Și eu am pus presiune pe echipă ca să câștigăm alea 11 meciuri la rând, singuri ne-am pus presiune și ce a zis Neluțu face parte din această presiune.

Aș traduce așa ce a zis Neluțu, i-am zis și lui Pancone, am vorbit și cu băieții că m-au întrebat – dacă aveam bun simț, noi clubul, și eu, și Pancone, și jucătorii, eram la retrogradare. Noi am fost nesimțiți și le-am propus de la retrogradare chiar să câștigăm campionatul. E o nesimțire asta, eu așa zic.

Trebuie luată ca o presiune pe care a pus-o pe noi, pe toți, ca să luăm chiar locul 1 dacă se poate. Cine are bun simț nu face performanță în fotbal. Nu vreau să dau exemplu de antrenor cu bun simț care are probleme, trebuie să fii puțin nesimțit ca să poți să iei locul 1. Nu e o glumă, nu e o explicație formală, chiar așa judec eu lucrurile”, a afirmat Iuliu Mureșan.

Mureșan anunță noi plecări de jucători de la CFR Cluj

Președintele grupării din Gruia nu s-a arătat deranjat de faptul că după remiza cu Dinamo, care a asigurat CFR-ul locul 3 în SuperLiga și participarea în cupele europene, Daniel Pancu a vorbit despre plecarea sa în condițiile în care jucători de valoare vor fi vânduți în perioada de mercato din această vară.

”Sigur că vor pleca jucători, pentru că la orice club, nu numai din România, dar mai ales la noi, e sănătos să ai o dinamică, să vinzi jucători. Și UEFA cere să ai venituri, să fii pe plus, ori la noi, pentru că din marketing nu se fac bani, din bilete la stadion nu se prea fac bani ca afară, trebuie să faci bani din performanță, asta înseamnă grupe UEFA, și din vânzare de jucători.

Să nu uităm că noi în iarnă am vândut de 8 milioane și tot mai trebuie să vindem ca să redresăm clubul. Clar că vor pleca jucători, e normal să plece. Nu luați nici ce spune Pancu chiar așa 100%.

E orgolios, dar trebuie să fi orgolios și nesimțit ca să iei locul 1 și să aduci o echipă de la retrogradare pe locul 3. Nu se supără Pancu pe mine, pentru că am zis că și eu sunt nesimțit. Când am venit eu la club în 15 octombrie toată lumea ne dădea retrogradați, în faliment, în insolvență”, a spus Mureșan, la FANATIK SUPERLIGA.