Iuliu Mureșan a anunțat cu ce problemă surprinzătoare se confruntă la CFR Cluj și a numit rivala care îi dă fiori la titlu: „Mai puternică decât Craiova”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a început cu stângul play-out-ul din acest sezon. „Feroviarii” au cedat cu 1-2 în fața rivalei U Cluj, iar lupta la titlu este mai aprigă decât în oricare altă ediție de campionat din ultimii ani. Iuliu Mureșan a reacționat după seria de 13 meciuri câștigate încheiată și a spus ce urmează pentru echipa lui.

Concluziile lui Iuliu Mureșan după U Cluj – CFR Cluj 2-1

CFR Cluj a deschis repede scorul în derby-ul de pe „Cluj Arena”. Lorenzo Biliboc a marcat în minutul 2 al partidei după o fază „fulger” a echipei lui Daniel Pancu. Iuliu Mureșan a lăudat prima repriză foarte bună făcută de echipa sa, dar nu a fost la fel de încântat de prestația din actul secund.

ADVERTISEMENT

„Nu am vorbit cu Neluțu. Nu cred că este dezamăgit, nu are de ce. Este un meci pe care îl puteam câștiga. Am avut multe ocazii în prima repriză, mai puteam da goluri. A doua repriză nu prea mi-a plăcut. Ei au egalat și repede în prima repriză, era 1-1 din minutul 4”, a spus inițial președintele lui CFR Cluj.

Marea problemă de la CFR Cluj în această perioadă. „Abia joi pot să mănânce!”

Ulterior, Iuliu Mureșan a dezvăluit că jucătorii de la CFR Cluj și că speră ca aceștia să își recapete rigoarea pentru jocul următor contra lui Rapid, programat vineri, 20 martie.

ADVERTISEMENT

„Avem și o problemă care ține de Ramadam. Avem mai mulți jucători pentru care este foarte important să țină acest post. Am înțeles asta și trebuie respectat. Joi pot să mănânce și sperăm să aibă mai multă energie vineri cu Rapid. Nu doar că nu mănâncă, nici nu beau apă până la apusul soarelui. E foarte greu să faci efort, să te antrenezi, să joci meci fără să bei apă”, a mai spus Mureșan.

ADVERTISEMENT

Cum este văzut meciul următor cu Rapid de către conducerea CFR-ului

Pentru CFR Cluj urmează un nou meci intens, în Giulești, cu Rapid, echipa care a învins Dinamo cu 3-2 pe teren propriu în prima etapă din play-off. Iuliu Mureșan a pus presiune pe faptul că ardelenii trebuie să reducă din diferența de puncte față de lider.

„Va fi decisiv pentru titlu meciul cu Rapid. Ținând cont că am pierdut, chiar le-am spus antrenorilor și câtorva jucători înainte de plecarea spre București, dacă câștigăm meciul cu Rapid nici nu mai contează că am pierdut primul meci. Nu poți spune chiar că este decisiv, dar contează mult, e important. Trebuie să menținem ecartul față de primul loc cât mai mic”, a mai spus oficialul clubului din Gruia.

ADVERTISEMENT

Iuliu Mureșan a spus că U Cluj este cea mai puternică echipă din România în prezent

Iuliu Mureșan a lăudat-o pe U Cluj de la jucători până la fotbalul prestat. Oficialul lui CFR Cluj consideră că rivala din oraș are șanse mari la titlu în acest sezon.

„U Cluj e o echipă puternică. Realist, și băieții cu care am vorbit… sunt puternici, am simțit și în teren. Au un lot echilibrat, jucători bine aleși. Formează o echipă puternică. Anul acesta poate termina pe podium, dar și să câștige campionatul.

U Clujul este cea mai puternică echipă la ora actuală, o văd chiar mai puternică decât Craiova. Clujul are în prezent două echipe foarte puternice!”

Istvan Kovacs, lăudat în direct de Iuliu Mureșan. „Este cel mai bun!”

Iuliu Mureșan a vorbit și despre subiectul „fierbinte” lansat în fotbalul românesc cu privire la cel mai bun arbitru din țara noastră. Acesta l-a lăudat public pe Istvan Kovacs, despre care a spus că nu trebuie judecat după prestația din ultimul meci (n.r. – Rapid – Dinamo 3-2).

„După ce a arbitrat toate cele 3 finale ale competițiilor europene… Nu trebuie judecat după ultimul meci. La noi se face presiune, în afară nu este așa. Sunt și ei oameni și sunt afectați de asta. Istvan Kovacs este cel mai bun arbitru român”, a precizat Mureșan.

Cum a trăit Daniel Pancu sfârșitul seriei de invincibilitate a CFR-ului în campionat

Pe final, a spus acum cum a simțit antrenorul eșecul suferit. Președintele ardelenilor a reiterat ideea unui succes cu Rapid și a revenirii în calculele pentru titlu.

„(n.r. – Dezamăgit Pancu?) Da și nu. A căzut recordul, era normal să cadă. De multe ori, o înfrângere vine când nu te aștepți. Am pierdut cu o echipă bună acum. Am avut și puțin ghinion. Dacă batem Rapidul vineri suntem într-o situație bună”, a concluzionat Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.