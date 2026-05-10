Iuliu Mureșan a anunțat o revenire surpriză la CFR Cluj. Chiar omul cu care a fost în conflict: „Cunoaște bine clubul, garantez pentru el”. Exclusiv

CFR Cluj își reorganizează conducerea după plecările lui Cristi Balaj, Marius Bilașco și Bogdan Mara. Iuliu Mureșan a vorbit pentru FANATIK despre revenirile lui Ionuț Ivașcu și Marian Copilu
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
10.05.2026 | 21:03
S-a schimbat total conducerea la CFR Cluj. Cum arată, de fapt, noua organigramă
CFR Cluj trece printr-un adevărat proces de reconstrucție la nivel administrativ, după un final de sezon agitat în Gruia. Plecările lui Marius Bilașco și Bogdan Mara au forțat conducerea să reacționeze rapid, iar Neluțu Varga a readus lângă echipă oameni care cunosc foarte bine mecanismele clubului. Iuliu Mureșan a vorbit despre revenirea lui Ioan Ivașcu.

CFR Cluj intră în restructurare la nivel de conducere. Marius Bilașco a plecat și a semnat cu Rapid, iar Bogdan Mara și-a reziliat contractul cu ardelenii. Golul lăsat în urmă este umplut cu două nume cunoscute. Marian Copilu revine în Gruia pe funcția de director executiv, în timp ce Ionuț Ivașcu devine consilierul personal al finanțatorului Neluțu Varga. Alături de ei, a fost cooptat și Ricardo Cadu în funcția de director sportiv.

Cei doi cunosc foarte bine cum arată Gruia pe dinăuntru. Copilu a fost președintele clubului între 2017 și 2021, perioadă în care CFR a câștigat patru titluri consecutive de campioană a României. Ivașcu a activat și el la club între 2011 și 2021 și are o relație foarte bună cu Iuliu Mureșan.

Ce spune Iuliu Mureșan despre revenirea lui Ioan Ivașcu la CFR Cluj

De altfel, președintele clubului din Gruia a vorbit pentru FANATIK despre Ioan Ivașcu, cel care în trecut a fost jurist la CFR Cluj. Mureșan are încredere deplină în noua conducere și consideră că echipa va deveni mai puternică în noul sezon și se va lupta din nou la titlu.

„O alegere foarte bună. Eu l-am adus acum mulți ani, era angajat la firma de pază. La modul în care lucrează și se implică, eu garantez pentru el. Sigur vom face echipă bună toți trei. După ce au plecat Bilașco și Mara mă ocupam de prea multe și era nevoie. Nu avem nimic de împărțit și de mâine începem treaba. Vrem să readucem CFR-ul acolo unde a fost și deja am avut o primă întâlnire cu Marian Copilu. Ivașcu este un om de fotbal și cunoaște foarte bine clubul. Nu mă interesează alte discuții”, a declarat Iuliu Mureșan în exclusivitate pentru FANATIK.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
