Iuliu Mureşan a anunţat suma pe care se vinde Louis Munteanu în iarnă: „Aşa am fi mulţumiţi!”. Ce întârzieri salariale există la CFR Cluj

CFR Cluj a ieşit bine din duelul cu Universitatea Craiova. Ardelenii au obţinut un punct. Partida de pe Ion Oblemenco s-a încheiat la egalitate, 1-1. Iuliu Mureșan, președintele clubului, a intrat în direct după meci și a vorbit despre situația lui Louis Munteanu.

Meciul din Bănie a fost unul spectaculos, mai ales după deschiderea scorului. Oltenii au punctat primii. Băluţă a marcat cu un şut frumos din voleu, din marginea careului, dar Louis Munteanu a dat replica în partea secundă cu o execuţie de fineţe la colţul lung.

Jucătorii Universităţii au ratat din toate poziţiile, iar eroul meciului a fost Otto Hindrich, portarul celor de la CFR Cluj, care şi-a salvat echipa cu o serie de intervenţii de senzaţie.

Care e suma pe care Louis Munteanu poate pleca de la CFR!? Iuliu Mureșan a făcut anunțul în direct

La finalul jocului, Iuliu Mureşan, preşedintele clubului din Gruia, a intrat în direct şi a vorbit despre evoluţia echipei. În plus, oficialul a spus şi câteva cuvinte despre . Acesta e de părere că atacantul ar putea fi vândut în străinătate în schimbul sumei de 10 milioane de euro.

„Hindrich a fost în zi mare, a scos foarte multe. Important este că echipa a luptat şi am scos un punct pentru moral, deşi ne-am fi dorit să câştigăm. Vrem să câştigăm fiecare meci, asta e intenţia noastră.

Nu ştiu nimic despre Louis Munteanu, dar este bine să vorbească mai mulţi jucători. Sunt sigur că televiziunile îl vor, dar e bine să vorbească mai mulţi. Nu este supărat pe club, avem discuţii cu el. Este un băiat de caracter, un jucător de personalitate şi în teren, şi la declaraţii. Când am venit la club am spus că a fost gestionată greşit relaţia cu Louis Munteanu. Este important ca el să înţeleagă, să aibă atitudine, să vrea să joace bine. Doar aşa se poate transfera la un salariu mai mare. Dacă nu joacă şi e demobilizat, cota îi scade vertiginos. Toţi sunt atenţi la ceea ce face.

Eu aş recomanda suma de 10 milioane, dar e decizia patronului. A băgat mulţi bani în club, să nu uităm asta. A cheltuit bani, dar nu se poate fără. Este nevoie să vindem jucători, nu poate rămâne toată povara pe Neluţu Varga. Trebuie să ne asigurăm o parte din vânzări.

E foarte greu să ne gândim la play-off, un vis mai îndepărtat. Nu mă gândesc la asta. Vreau să mergem mai departe în Cupa României. Ne ajunge un egal cu Rapid. În campionat trebuie să facem cât mai multe puncte. Ar fi extraordinar locul 6, dar nu ştiu dacă se mai poate.

Sper să nu arate mai rău, putem aduce jucători. Trebuie să mai şi promovăm jucători. Aşa cum e Kun, care a devenit titular la noi. Avem şi atacanţi foarte buni. Mai transferăm doi jucători formaţi afară şi cam asta va fi situaţia. O să aducem şi jucători de experienţă.

Toată echipa nu putem să o dăm. Dacă dăm 1-2 jucători la sume corespunzătoare, ne oprim. Dacă luăm 10 milioane pe Louis Munteanu, probabil nu mai trebuie să vindem. Lucrurile sunt în dinamică. Nu mi-ar plăcea să dăm mai mult de doi titulari. Există întârzieri la salarii, normale la CFR Cluj. Avem promisiuni şi muncim pentru asta, în primul rând de la patron”, a declarat Iuliu Mureşan la