Iuliu Mureșan a comentat declarațiile lui Marius Avram și Adrian Porumboiu, dar și amenințarea lui Gigi Becali. „Nici de glumă nu e bună. E total fals!”. Exclusiv

Un nou scandal în fotbalul românesc după victoria CFR-ului în deplasare cu Farul. Iuliu Mureșan a intrat a doua zi în direct și și-a apărat clubul după toate criticile primite în urma meciului de la Ovidiu.

Iuliu Mureșan i-a pus la punct pe Marius Avram și pe Adrian Porumboiu după ce au contestat arbitrajul de la Farul – CFR Cluj 1-2

Sezonul regular este pe cale să bifeze și etapa a 29-a, penultima. CFR Cluj a jucat cu Farul în deplasare, echipă pe care a învins-o cu 2-1. Ardelenii și-au asigurat astfel calificarea în play-off după cea de-a zecea victorie consecutivă în campionat.

, iar foștii arbitrii Marius Avram și Adrian Porumboiu au considerat același lucru. Iuliu Mureșan a intrat în direct și a contestat vehement declarațiile foștilor „cavaleri ai fluierului”.

„Nu știu de ce… e părerea lor, o respect, dar eu am părerea mea. Nicio discuție nu își mai are rostul acum, pentru că rezultatul este cel care a fost înregistrat. Foarte mulți au un dinte împotriva noastră pentru că am câștigat atâtea campionate în atâția ani și am deranjat pe alții. Tot timpul am lucrat în stres, sunt obișnuit, și foarte rar nu sunt calm, eu vorbesc liniștit.

Eu consider analizele de arbitraj incorecte. Sunt păreri apărute după finalul meciului și așa devin arbitrii personajele principale. Cele 10 victorii au fost obținute cu multă muncă de jucători care și-au schimbat atitudinea față de atunci când am venit. Pancu e un antrenor foarte bun, a dat ritm, antrenamentele s-au schimbat față de ce făceau jucătorii înainte, iar rezultatele s-au văzut imediat!”, a spus inițial Iuliu Mureșan.

Ce a spus Iuliu Mureșan despre intenția lui Gigi Becali de a nu mai trimite FCSB pe teren la ultimele două meciuri din sezonul regular

După meciul pierdut de Farul, FCSB are și mai puține șanse să ajungă în play-off. , cu UTA și U Cluj, după ce a văzut arbitrajul de la Farul – CFR Cluj 1-2. Iuliu Mureșan nu a dat crezare spuselor patronului bucureștenilor.

„Să scoată… și Gigi Becali am înțeles că nu se mai prezintă. Dacă nu se prezintă la 2 meciuri consecutive riscă să-i fie scoasă echipa din competiție. Te retrogradează la Liga 2. Gigi Becali sigur a vorbit la nervi. Nici de glumă nu e bună, la nervi spune tot felul de lucruri”, a mai spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

50 de puncte a strâns CFR Cluj în 29 de etape

43 de puncte are FCSB înaintea jocului de la Arad