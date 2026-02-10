Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Iuliu Mureșan a distrus-o pe Rapid și a dezvăluit ce adversar vrea pentru CFR Cluj în sferturile Cupei României Betano: „Asta aș prefera”

Iuliu Mureșan a intrat în direct imediat după CFR Cluj - Rapid, scor 1-1, în grupele Cupei României Betano. Ce echipă ar vrea să întâlnească în sferturile competiției.
Răzvan Rădulescu
10.02.2026 | 22:35
Iuliu Muresan a distruso pe Rapid si a dezvaluit ce adversar vrea pentru CFR Cluj in sferturile Cupei Romaniei Betano Asta as prefera
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Iuliu Mureșan după ce CFR Cluj s-a calificat în sferturile Cupei României Betano. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Rapid a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, în ultima etapă a grupei A din Cupa României Betano. Nu a fost suficient pentru giuleșteni care au părăsit, din nou, competiția prematur. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a terminat grupa pe locul 3, în spatele celor de la FC Argeș și CFR Cluj. De cealaltă parte, CFR Cluj s-a calificat în sferturi și ar putea da piept cu Universitatea Craiova, UTA sau FCSB mai departe.

Iuliu Mureșan a dezvăluit ce adversar vrea pentru CFR Cluj în sferturile Cupei României Betano

După o primă repriză fără ocazii, cele două rivale au turat motoarele în partea secundă. Korenica a înscris dintr-un penalty obținut de Aliev, însă pentru Rapid a restabilit egalitatea Alex Pașcanu. Giuleștenii au avut numeroase ocazii pe final, însă fără sorți de izbândă.

ADVERTISEMENT

„O să mai facem, mai facem astfel de rezultate. Vrem să câștigăm toate meciurile care urmează, dacă putem. O să le câștigăm pe majoritatea, sunt sigur. Am vrea pe toate. Nu puteau să joace toți jucătorii, unii au avut mici probleme, stare de oboseală, sigur că nu s-a apelat la ei azi.

Pe Camora, Pancu a vrut să îl menajeze și Camora a zis că vrea să joace, că lui îi face bine să joace la trei zile și a jucat. Depinde de fiecare jucător, unii nu au vârstă, nu suntem la fel.

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

(n.r. – Cu cine vreți să jucați în sferturile de finală, Craiova, UTA sau FCSB?) Nu știu, cu oricare. Aș prefera UTA, dar totuna e, important e să fim noi buni, să avem spiritul acesta de echipă pe care l-am avut în ultimele opt-nouă meciuri, greu ca cineva să ne încurce”, a declarat Iuliu Mureșan, la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”

Iuliu Mureșan a „înțepat-o” pe Rapid după eliminarea din Cupa României Betano: „Nu are ceva special”

La finalul meciului din Gruia, jucătorii lui Costel Gâlcă au fost băgați în ședință de galerie. De asemenea, Iuliu Mureșan a ținut să o „înțepe” pe rivala din Giulești. Președintele lui CFR Cluj nu a fost impresionat de echipa din București.

„Rapid nu a arătat mare lucru, zic eu, echipă bună, dar nu are ceva special, nu m-a impresionat. Am avut foarte puține zile și se văd aceste lucruri. Am condus aproape până la final.

ADVERTISEMENT

Nu mi-a fost teamă pe final. Nu mi-e teamă la niciun meci, în sport nu ai ce să cauți dacă ești fricos”, au fost cuvintele lui Iuliu Mureșan.

Tottenham – Newcastle 0-1, live video în exclusivitate pe Voyo. Spurs primește gol...
Fanatik
Tottenham – Newcastle 0-1, live video în exclusivitate pe Voyo. Spurs primește gol în ultima fază a primei reprize. Radu Drăgușin este titular
Cu cine joacă CFR Cluj și FC Argeș în sferturile Cupei României Betano!...
Fanatik
Cu cine joacă CFR Cluj și FC Argeș în sferturile Cupei României Betano! Se anunță meciuri tari în faza următoare a competiției
Florinel Coman a fost schimbat la pauză și apoi a urmat dezastrul pentru...
Fanatik
Florinel Coman a fost schimbat la pauză și apoi a urmat dezastrul pentru echipa sa! Scor halucinant la finalul meciului Al-Ittihad – Al-Gharafa
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol...
iamsport.ro
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol încasat: 'Singurul patron din România de care mi-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!