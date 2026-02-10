Iuliu Mureșan a distrus-o pe Rapid și a dezvăluit ce adversar vrea pentru CFR Cluj în sferturile Cupei României Betano: „Asta aș prefera”

ADVERTISEMENT

Rapid a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, în ultima etapă a grupei A din Cupa României Betano. Nu a fost suficient pentru giuleșteni care au părăsit, din nou, competiția prematur. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a terminat grupa pe locul 3, în spatele celor de la FC Argeș și CFR Cluj. De cealaltă parte, CFR Cluj s-a calificat în sferturi și ar putea da piept cu Universitatea Craiova, UTA sau FCSB mai departe.

Iuliu Mureșan a dezvăluit ce adversar vrea pentru CFR Cluj în sferturile Cupei României Betano

După o primă repriză fără ocazii, cele două rivale au turat motoarele în partea secundă. Korenica a înscris dintr-un penalty obținut de Aliev, însă pentru . Giuleștenii au avut numeroase ocazii pe final, însă fără sorți de izbândă.

„O să mai facem, mai facem astfel de rezultate. Vrem să câștigăm toate meciurile care urmează, dacă putem. O să le câștigăm pe majoritatea, sunt sigur. Am vrea pe toate. Nu puteau să joace toți jucătorii, unii au avut mici probleme, stare de oboseală, sigur că nu s-a apelat la ei azi.

Pe Camora, Pancu a vrut să îl menajeze și Camora a zis că vrea să joace, că lui îi face bine să joace la trei zile și a jucat. Depinde de fiecare jucător, unii nu au vârstă, nu suntem la fel.

(n.r. – Cu cine vreți să jucați în sferturile de finală, Craiova, UTA sau FCSB?) Nu știu, cu oricare. Aș prefera UTA, dar totuna e, important e să fim noi buni, să avem spiritul acesta de echipă pe care l-am avut în ultimele opt-nouă meciuri, greu ca cineva să ne încurce”, a declarat Iuliu Mureșan, la .

Iuliu Mureșan a „înțepat-o” pe Rapid după eliminarea din Cupa României Betano: „Nu are ceva special”

La finalul meciului din Gruia, . De asemenea, Iuliu Mureșan a ținut să o „înțepe” pe rivala din Giulești. Președintele lui CFR Cluj nu a fost impresionat de echipa din București.

„Rapid nu a arătat mare lucru, zic eu, echipă bună, dar nu are ceva special, nu m-a impresionat. Am avut foarte puține zile și se văd aceste lucruri. Am condus aproape până la final.

Nu mi-a fost teamă pe final. Nu mi-e teamă la niciun meci, în sport nu ai ce să cauți dacă ești fricos”, au fost cuvintele lui Iuliu Mureșan.