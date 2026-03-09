Sport

Iuliu Mureșan a făcut liniște în vestiar după CFR Cluj – Dinamo 2-0: ”Le-am mai dat ceva bani”. Cu cine se luptă la titlu

Iuliu Mureșan a fost extrem de exuberant după victoria din meciul CFR Cluj - Dinamo 2-0. Președintele ardelenilor a explicat cum a făcut liniște în vestiarul lui Daniel Pancu.
Traian Terzian
10.03.2026 | 00:43
Iuliu Muresan a facut liniste in vestiar dupa CFR Cluj Dinamo 20 Leam mai dat ceva bani Cu cine se lupta la titlu
Prima reacție a lui Iuliu Mureșan după victoria din întâlnirea CFR Cluj - Dinamo 2-0. Sursă foto: Sport Pictures
După a 11-a victorie consecutivă în SuperLiga, obținută la partida CFR Cluj – Dinamo 2-0, Iuliu Mureșan a admis faptul că în Gruia a început să se vorbească tot mai mult de titlu și a explicat care sunt principalele contracandidate.

Iuliu Mureșan așteaptă încrezător play-off-ul după CFR Cluj – Dinamo 2-0

Imediat după încheierea întâlnirii care a pus capăt sezonului regulat din SuperLiga, președintele clubului CFR Cluj a recunoscut că se gândește la titlu după seria incredibilă de 11 succese la rând în campionat.

”Ținând cont că am pornit de pe locul al 14-lea, da, de la baraj, e bine că am crescut etapă de etapă și că avem 11 victorii consecutive. Jucăm la U Cluj, abia așteptăm meciul și ați văzut că azi am beneficiat și de suportul publicului. Ne-am bucurat că au susținut echipa, ceilalți au susținut Dinamo și am văzut o atmosferă frumoasă.

Noi am jucat bine, am controlat jocul și ne bucurăm pentru 2-0 şi locul al patrulea. Felicit echipa, jucătorii au realizat aceste lucruri și sper să continuăm așa. Abia așteptăm meciurile adevărate din play-off, derby-urile te fac să simți că trăiești în fotbal.

Dacă avem 11 victorii consecutive, de ce să nu sperăm că putem obține încă opt sau nouă? Trebuie să luăm fiecare meci și să câștigăm. Cred că echipa care ne va învinge prima va avea mult de suferit, că va fi un meci greu. Va veni și o înfrângere la un moment dat, dar sper să vină în ultima etapă a play-off-ului”, a declarat Mureșan, conform orangesport.ro.

Cu cine se luptă CFR Cluj la titlu

Întrebat care sunt contracandidatele la titlu ale CFR-ului, oficialul din Gruia le-a numit pe Universitatea Craiova și U Cluj, însă a atras atenția că Rapid și Dinamo sunt două echipe care pot produce surprize.

”Craiova, o echipă foarte bună și am simțit asta, U Cluj are șanse și e o echipă puternică, iar Bergodi e un antrenor foarte bun și au condiții pentru a obține performanțe în acest campionat. Sigur, Rapidul mai este, mai e Dinamo, chiar dacă azi a pierdut. Important e că și noi avem șansa noastră.

Acum, băieții n-au mai strigat, că le-am mai dat ceva bani. Ne străduim să rezolvăm de fiecare dată. Tot clubul este rețeta succesului, că ne-am unit, față de situația găsită când am venit la club. Performăm, suntem uniți și se vede acest spirit de campioni la CFR”, a spus Iuliu Mureșan.

Derby-ul Clujului în prima etapă din play-off

După victoria împotriva lui Dinamo, CFR Cluj a încheiat sezonul regulat cu 53 de puncte și va începe play-off-ul, după înjumătățire, cu 27 de puncte, fiind singura formație dintre primele șase care va beneficia de rotunjime.

Trupa lui Daniel Pancu a terminat prima parte a campionatului pe locul 4 și va juca în prima etapă a play-off-ului pe terenul marii rivale U Cluj. Derby-ul a fost programat să se joace, luni, 16 martie, de la ora 20:30.

