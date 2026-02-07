Sport

Iuliu Mureșan a intrat în direct după CFR – U Cluj 3-2 și l-a „mitraliat” pe Cristiano Bergodi: „Dacă îi dădeau de atunci, poate îl potoleau”

Cristiano Bergodi și-a pus în cap pe toată lumea de la CFR Cluj. Iuliu Mureșan nu a avut nici el milă de antrenorul italian al lui U Cluj, care a sărit să-l bată după meci pe Andrei Cordea
Cristian Măciucă
07.02.2026 | 23:27
ULTIMA ORĂ
Iuliu Mureșan a intrat în direct după CFR - U Cluj 3-2 și l-a „mitraliat” pe Cristiano Bergodi: „Dacă îi dădeau de atunci poate îl potoleau”. FOTO: Fanatik
Iulian Mureșan a intervenit în scandalul monstru de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Președintele gazdelor a pus tunurile pe Cristiano Bergodi, care l-a luat de gât pe Andrei Cordea. 

Iuliu Mureșan, nemilos cu Cristiano Bergodi după conflictul cu Andrei Cordea

Spiritele s-au încins după ultimul fluier al lui Rareș Vidican. Bergodi a sărit să îl bată pe Cordea, după fotbalistul lui CFR l-ar fi înjurat pe italian. Mijlocașul vicecampioanei s-a apărat și a spus că acel limbaj trivial îi era adresat, de fapt, lui Dan Nistor. În consecință, „centralul” le-a arătat cartonașul roșu atât lui Bergodi, cât și lui Cordea.

„Nu știu mai multe. Adică, știu niște lucruri. Ni s-a dat o brigadă fără experiență la o partidă despre care se știa că va fi tensionată. Nu le reproșez multe, dar au gestionat prost finalul. Eu stăteam în lojă, în spatele băncii lor.

Bergodi a intrat de multe ori în teren în timpul meciului. Dacă îi dădeau de atunci galben, poate îl potoleau. În minutul 85, el a vrut să meargă în teren la Cordea. Cordea s-a contrat cu Nistor, nu cu el. Meleul a fost provocat de Bergodi, nu de jucători.

Cordea nu știe nici el de ce a luat roșu. Nistor l-a provocat, el a răspuns, dar doar verbal s-au deranjat. Am văzut cu ochii mei, Bergodi voia să intre în teren, îl țineau colaboratorii. Al 4-lea arbitru trebuia să fi luat măsuri atunci.

A fost un derby în adevăratul sens al cuvântului. Vreau să felicit și cele două galerii, pentru că a fost un show în teren și tribună. Păcat că s-a stricat la final din cauza unor oameni care nu se pot stăpâni”, a transmis președintele lui CFR Cluj.

Acuzații grave pentru antrenorul lui U Cluj: „Are fitilul cam scurt, se aprinde repede”

Iuliu Mureșan îl cunoaște foarte bine pe Cristiano Bergodi. Cei doi au lucrat împreună în sezonul 2006-2007, atunci când tehnicianul italian a stat pe banca lui CFR Cluj.

Antrenorul este un formator, un educator, e ca un profesor. Nu ai voie să iei de gât un jucător al echipei adverse. Sunt curios ce pedeapsă o să primească. Nu știu, nu vreau să mă pronunț, dar merită o pedeapsă exemplară. E mult mai grav atunci când face un antrenor așa.

Probabil că l-a deranjat rezultatul, nu știu, că își dădea seama că nu poate să câștige meciul. Are fitilul cam scurt, se aprinde repede.

A avut o ieșire urâtă Bergodi care îl descalifică. Eu l-am respectat și o să-l respect în continuare, dar ieșirea asta e de neiertat și incalificabilă”, a declarat Iuliu Mureșan, la Digi Sport 1. 

