E gata! Iuliu Mureșan a anunțat decizia luată de CFR Cluj în cazul lui Ciprian Deac: „A agreat ideea”

Ciprian Deac a fost tras pe linie moartă la CFR Cluj, nefiind luat de Daniel Pancu în cantonamentul din Spania. Chiar și așa, Iuliu Mureșan a mărturisit că fotbalistul nu va pleca din Gruia.

Iuliu Mureșan, detalii despre viitorul lui Ciprian Deac. CFR Cluj îi face meci de retragere veteranului

Președintele clubului CFR Cluj a lămurit situația cu Ciprian Deac și a explicat că . Mijlocașul își va duce la bun sfârșit contractul, iar din vară va ocupa o funcție în club.

”Decizia a fost exclusivă a staff-ului tehnic, nu a clubului sau a mea. Daniel Pancu ne-a spus că nu ar fi elegant pentru el când se fac jocuri 10 la 10, să fie lăsat în afară. Antrenorii nu îl văd pe Ciprian Deac că mai poate juca un meci oficial.

Are contract pentru la vară, și pentru că a fost un jucător foarte important pentru CFR în ultimii ani, nu trebuia să avem această discuție în mod normal, dar s-a insistat pe subiect. Am o relație foarte bună cu el. I-am zis să își ducă contractul la bun sfârșit și apoi îi vom găsi o poziție în club.

A agreat ideea, a fost fericit, i-am oferit câteva idei. Vrem să îi organizăm un meci de retragere, va rămâne în club și ne va ajuta foarte mult. E un om foarte inteligent și d-asta a fost un fotbalist bun. E bucuros”, a declarat Mureșan, la .

Cine i-a dat vestea lui Deac că nu mai are loc la CFR Cluj

Patronul Neluțu Varga a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că Ciprian Deac , iar președintele a explicat faptul că jucătorul i-a transmis că nu intenționa să mai ceară o prelungire de contract.

”A fost un gust amar pentru că a simțit și el la antrenamente că nu mai e cel care a fost și că nu mai e folosit precum era înainte. Și la Botoșani când am avut un lot destul de subțiat, el nu a jucat niciun minut. Eu i-am comunicat. Reacția a fost normală. De atunci am discutat că îi găsim o poziție în club.

Sunt lucruri normale. Un jucător care ajunge la 40 de ani trebuie să se retragă. Mi-a zis oricum că nu avea de gând să ceară prelungirea. Rămâne până la vară și vrem să îi organizăm un meci de retragere.

Va rămâne la club și vom anunța la momentul potrivit. Nu vrea să fie antrenor. Nu a început cursurile. I-ar trebui vreo 10 ani. Am găsit altă soluție. Se va antrena cu lotul, își va termina contractul într-un mod normal”, a spus Iuliu Mureșan.

Ultimele noutăți cu privire la transferuri

După ce Neluțu Varga a anunțat în exclusivitate la FANATIK că sunt , președintele din Gruia a recunoscut că mai există oferte pentru doi jucători din lotul lui Daniel Pancu.

”Există oferte pentru încă 1-2 jucători, dar nu știu dacă le vom da curs. Nu pot să vă dau nume. Lotul e aerisit foarte tare. Am luat mai mulți tineri de perspectivă în cantonament.

O să mai aducem 2-3 jucători, suntem în discuții avansate. Noi propunem jucători, Daniel Pancu îi vede și ne spune care ar fi ok și care nu. Toate transferurile se fac doar cu acordul lui, pentru că el răspunde pentru rezultate”, a afirmat el.

CFR Cluj și-a luat gândul de la play-off

În ciuda faptului că echipa a început să adune puncte după numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, Iuliu Mureșan a recunoscut că este un sezon dificil pentru CFR Cluj și șansele de a mai prinde play-off-ul sunt minime.

”E de tranziție acest sezon, pentru că așa au fost rezultatele în prima parte. De când a venit Daniel Pancu avem 4 victorii, un egal și o înfrângere. Are cifre foarte bune. A făcut 13 puncte în 6 etape, tot atâtea câte s-au făcut înainte în 15 etape”, a încheiat Mureșan.

După disputarea a 21 de etape din SuperLiga, CFR Cluj se află pe locul 11 în clasament, cu 26 de puncte. Ardeleni se află la 7 puncte în spatele Oțelului Galați, ultima formație aflată pe loc de play-off în acest moment.