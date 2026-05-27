Iuliu Mureșan, un nou atac dur la adresa lui Daniel Pancu: „Mult succes și Xanax!”. Antrenorul i-a dat imediat replica

Daniel Pancu (48 de ani) s-a despărțit în mod oficial de CFR Cluj la finalul deja bine cunoscutului conflict avut cu conducerea clubului din Gruia. În acest context, președintele Iuliu Mureșan (72 de ani) a fost întrebat din nou despre evenimentele petrecute în ultima perioadă la echipă din acest punct de vedere. Cu această ocazie, el a lansat un nou atac la adresa antrenorului.

Cu toate că a admis că Pancu a obținut rezultate foarte bune, mult peste așteptări chiar, pe banca formației ardelene, Mureșan i-a transmis tehnicianului că are nevoie să fie mai calm, iar în acest sens chiar i-a recomandat, sub forma unei ironii bineînțeles, să apeleze inclusiv la tratament pentru rezolvarea acestei chestiuni. De asemenea, președintele de la CFR Cluj a punctat și că, în viziunea sa, toate tensiunile din ultima perioadă au fost generate în totalitate de către antrenor, prin comportamentul afișat de el din dorința acerbă de a reveni la Rapid.

„În ce condiții s-a produs despărțirea de Daniel Pancu? După o perioadă, din păcate, mai tensionată, exclusiv din cauza lui, pentru că a căutat motiv… În loc să spună că vrea să plece la clubul lui de suflet, Rapid, a încercat să ne găsească nouă o vină. Sigur, a avut rezultate bune la noi.

Nu poate contesta nimeni, dar le-a ținut pe terenurile proaste pe care le avem și fără bază, dar cu jucători și oameni competenți la nivelul clubului. Ne-am despărțit amiabil, că ăsta e stilul clubului nostru. Îi doresc mult succes în carieră și neapărat să ia Xanax să fie mai calm”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit

Replica antrenorului nu a întârziat să apară. Deși a transmis că nu dorește să facă prea multe comentarii vizavi de această chestiune, Pancu a făcut totuși o scurtă referire la Iuliu Mureșan și l-a numit pe acesta „frustrat”. „Nu știu ce spune, habar nu am ce spune, săracul, probabil e frustrat de multe probleme… Și nici nu contează ce spune un astfel de, hai să spunem om, despre mine. A fost un loc în care m-am simțit minunat, chiar minunat, până acum spre final.

Din păcate, așa stau lucrurile în fotbal. CFR, cu siguranță, va rămâne în inima mea pe viață. E un club de care m-am îndrăgostit. Păcat de ce s-a întâmplat acum pe final, dar asta nu contează, sunt mai puțin importante. Rămân cifrele în spate, așa seci cum rămân. Voi fi pe viață suporterul lui CFR Cluj”, a spus și Daniel Pancu, potrivit

