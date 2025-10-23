Sport

Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”

Iuliu Mureșan a început deja treaba la CFR Cluj! Ce a descoperit noul președinte din Gruia la unul dintre antrenamentele echipei.
Mihai Alecu
23.10.2025 | 14:51
Iuliu Muresan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj si a ramas socat E rau de tot Aici trebuie sa intervin
Iuliu Mureșan anunță o adevărată revoluție în lotul lui CFR Cluj. Ce a spus despre criza de rezultate a echipei sale. Foto: colaj Fanatik.
Rezultatele proaste de la CFR Cluj l-au făcut pe Ioan Varga să acționeze și acesta l-a readus pe Iuliu Mureșan la echipă, după mulți ani de absență.

Lotul de la CFR Cluj, o problemă pentru Iuliu Mureșan. Ce spune după revenirea în SuperLiga

Acum, noul președinte, în primul său dialog cu presa, spune că a găsit multe lucruri schimbate la trupa ardeleană față de anii când a activat el. Acesta a subliniat și care ar fi una dintre marile probleme cu care echipa se confruntă acum și anume numărul mare de jucători din lotul primei formații.

„Am regăsit multe lucruri schimbate față de când am fost eu. M-a impresionat aspectul, cum arată tot, când am fost eu nu era preocupat foarte mult de marketing, de publicitate, iar acum totul e schimbat în bine. Am fost ieri și la antrenament, unde condițiile sunt bune. Vizavi de echipă am găsit un lot prea mare, la antrenament erau în jur de 30-31 de jucători. E foarte greu să lucrezi cu atâția jucători ca antrenor. Se poate strica atmosfera, o să vedem cum facem să fie mai puțini inactivi.

Rezultatele sunt dezamăgitoare, cred că niciodată nu s-a întâmplat să fie atât de puține puncte după atâtea etape. Cred că asta trebuie să fie principala preocupare. Echipa e puțin demoralizată, lucrurile nu merg bine, se întâmplă niște lucruri în interior despre care nu vreau să vorbesc. Sigur, știam niște lucruri de dinainte să vin. Am luat o măsură dură și am vorbit cu Andrea Mandorlini, ne-am despărțit, pentru că e mai greu să schimbi jucătorii, antrenorii sunt cei care suferă”, a declarat Iuliu Mureșan.

De ce nu reușește CFR Cluj să aibă rezultate. Concluzia lui Iuliu Mureșan

Iuliu Mureșan mai spune că principala cauză pentru care echipa nu are rezultate, chiar dacă valoric este, din punctul său de vedere, între primele 3, este legată de partea mentală, coroborată cu lipsa de implicare în meciuri.

„O să-mi îndrept atenția și către jucători. Lotul, ca valoare, eu zic că este de podium. Ca joc este rău de tot. Nu se ajută între ei, nu aleargă suficient. Nu e problemă din punct de vedere fizic, cât e mentală. Atmosfera negativă ce era în lot. Aici încerc să lucrez, să aduc puțină bucurie la antrenamente. Chiar am văzut că totul a fost mai intens, Ovidiu Hoban a reușit să facă această schimbare la antrenamente. Aici trebuie să intervenim, să reînviem jucătorii, mai ales din punct de vedere mental. La fotbal nu ai timp să te plângi prea mult. Sper că o să reușim în timp scurt să ne revenim”, a conchis Iuliu Mureșan.

Pe ce loc este CFR Cluj și ce program are fosta campioană a României

CFR Cluj este pe poziția a 11-a în SuperLiga, cu doar 13 puncte strânse după 13 meciuri jucate. Ardelenii au pierdut în ultima rundă, 0-1, cu Petrolul Ploiești, eșec care i-a fost fatal lui Andrea Mandorlini, cel care urmează să fie înlocuit cu Dan Petrescu,

Acum, trupa din Gruia se pregătește să primească vizita celor de la Farul, o altă echipă care are nevoie mare de puncte. După această etapă, pentru CFR Cluj va urma un alt duel tare, la București, contra celor de la Dinamo, echipă despre care multă lume spune că se poate bate pentru titlu în acest sezon.

