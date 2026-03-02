Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Iuliu Mureșan a oferit detalii de ultimă oră despre situația medicală a lui Dan Petrescu. „Tocmai am vorbit”. Exclusiv

Iuliu Mureșan a vorbit în direct despre Dan Petrescu. Ultimele detalii despre starea antrenorului român. Când revine, de fapt, în fotbal.
Mihai Dragomir
02.03.2026 | 09:15
Iuliu Muresan a oferit detalii de ultima ora despre situatia medicala a lui Dan Petrescu
EXCLUSIV FANATIK
Iuliu Mureșan a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Dan Petrescu este unul dintre cei mai de succes antrenori români din ultimii 15-20 de ani. „Bursucul” a fost obligat să facă un pas în spate din cauza problemelor de sănătate. Iuliu Mureșan a oferit ultimele detalii despre starea tehnicianului.

Iuliu Mureșan, detalii de ultim moment despre starea lui Dan Petrescu

CFR Cluj a început actualul sezon cu Dan Petrescu pe bancă. Tehnicianul i-a părăsit însă pe ardeleni după umilința din preliminariile cupelor europene cu suedezii de la Hacken din august 2025.

După ce a criticat Farul Constanța după meciul de la Ovidiu în direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a vorbit despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Din spusele acestuia, antrenorul se simte mult mai bine și este gata să muncească din nou.

„Am mai vorbit. După toate meciurile ne dă mesaje, e alături de noi, ne susține. Încă mai face tratament. Situația lui medicală e foarte bună. Eu cred și sper că e deja vindecat de boala pe care o avea, ceea ce o veste foarte bună pentru el.

Mai are de făcut încă ceva, un tratament, apoi e ok. Poate să și muncească dacă vrea să își reia activitatea. Mă gândesc că din vară revine în fotbal, să vedem”, a spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în fotbal

După o absență de 6 luni, Dan Petrescu a vorbit chiar el despre revenirea sa în fenomen. „Bursucul” a spus că este foarte posibil să se întoarcă pe banca tehnică chiar înaintea verii acestui an.

„Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, spunea Dan Petrescu la mijlocul lunii februarie din acest an la TV Digi Sport.

  • 58 de ani are Dan Petrescu
  • 9 trofee a cucerit în cariera de antrenor
