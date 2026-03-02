Iuliu Mureșan a oferit detalii de ultimă oră despre situația medicală a lui Dan Petrescu. „Tocmai am vorbit”. Exclusiv

Dan Petrescu este unul dintre cei mai de succes antrenori români din ultimii 15-20 de ani. „Bursucul” a fost obligat să facă un pas în spate din cauza problemelor de sănătate. Iuliu Mureșan a oferit ultimele detalii despre starea tehnicianului.
CFR Cluj a început actualul sezon cu Dan Petrescu pe bancă. Tehnicianul i-a părăsit însă pe ardeleni după umilința din preliminariile cupelor europene cu suedezii de la Hacken din august 2025.
După ce a criticat Farul Constanța după meciul de la Ovidiu în direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a vorbit despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Din spusele acestuia, antrenorul se simte mult mai bine și este gata să muncească din nou.
„Am mai vorbit. După toate meciurile ne dă mesaje, e alături de noi, ne susține. Încă mai face tratament. Situația lui medicală e foarte bună. Eu cred și sper că e deja vindecat de boala pe care o avea, ceea ce o veste foarte bună pentru el.
Mai are de făcut încă ceva, un tratament, apoi e ok. Poate să și muncească dacă vrea să își reia activitatea. Mă gândesc că din vară revine în fotbal, să vedem”, a spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.
După o absență de 6 luni, Dan Petrescu a vorbit chiar el despre revenirea sa în fenomen. „Bursucul” a spus că este foarte posibil să se întoarcă pe banca tehnică chiar înaintea verii acestui an.
„Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, spunea Dan Petrescu la mijlocul lunii februarie din acest an la TV Digi Sport.