Iuliu Mureșan a oferit detalii de ultimă oră despre situația medicală a lui Dan Petrescu. „Tocmai am vorbit”. Exclusiv

Dan Petrescu este unul dintre cei mai de succes antrenori români din ultimii 15-20 de ani. „Bursucul” a fost obligat să facă un pas în spate din cauza problemelor de sănătate. Iuliu Mureșan a oferit ultimele detalii despre starea tehnicianului.

Iuliu Mureșan, detalii de ultim moment despre starea lui Dan Petrescu

CFR Cluj a început actualul sezon cu Dan Petrescu pe bancă. Tehnicianul i-a părăsit însă pe ardeleni după umilința din preliminariile cupelor europene cu suedezii de la Hacken din august 2025.

După ce , Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a vorbit despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Din spusele acestuia, antrenorul se simte mult mai bine și este gata să muncească din nou.

„Am mai vorbit. După toate meciurile ne dă mesaje, e alături de noi, ne susține. Încă mai face tratament. Situația lui medicală e foarte bună. Eu cred și sper că e deja vindecat de boala pe care o avea, ceea ce o veste foarte bună pentru el.

Mai are de făcut încă ceva, un tratament, apoi e ok. Poate să și muncească dacă vrea să își reia activitatea. Mă gândesc că din vară revine în fotbal, să vedem”, a spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în fotbal

După o absență de 6 luni, Dan Petrescu a vorbit chiar el despre revenirea sa în fenomen. chiar înaintea verii acestui an.

„Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, spunea Dan Petrescu la mijlocul lunii februarie din acest an la

