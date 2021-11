Iuliu Mureșan, deranjat de jucătorii lui Dinamo după înfrângerea cu CFR Cluj: „Avem un blocaj mental, suntem jenanți”

Se spera că demiterea cu scandal a lui Dario Bonetti și, ulterior, instalarea lui Mircea Rednic aveau să schimbe ceva în bine în degringolada de la echipa alb-roșie, dar cel puțin pe hârtie, lucrurile arată și mai rău.

Dinamo a primit două goluri primite în patru minute

Dinamo a obținut cele două puncte în prima partidă a lui Rednic ca antrenor, și Rapid (1-1). Ambele meciuri au avut loc pe stadionul din Șoș. Ștefan cel Mare și, de fiecare dată, golul egalării a venit în secundele de prelungire.

În meciul împotriva lui CFR Cluj, care a avut loc duminică, Dinamo a încasat două goluri în patru minute, 14 și 17. Fiind la adăpostul acestui rezultat, campioana nu a mai forțat, dar nici măcar în aceste condiții echipa gazdă nu a reușit mare lucru.

Până la final elevii lui Rednic au avut o singură ocazie de a marca, un șut anemic al lui Ivanovski în minutul 68, care ar putea fi trecut, ușor, și la categoria „pasă la portarul advers”. Și a mai fost un șut al lui Bani, în minutul 90, respins în corner, dar .

Iuliu Mureșan vorbește despre un deja-vu

La finalul partidei, administratorul special al lui FC Dinamo, Iuliu Mureșan, a recunoscut că a început să-l obosească situația de la gruparea alb-roșie. „Nu știu dacă se adâncește criza, dar continuă, deja e un deja-vu, în minutul 20 suntem conduși cu 2-0 pentru a nu știu câta oară, iar în repriza a doua jucăm puțin mai bine.

Sau, altă dată am început mai bine şi am terminat benzina în minutul 70 şi am luat goluri la sfârşit. Din păcate, nu merg lucrurile, suntem jenanți atât ca joc, cât și ca atitudine. Trebuie să facem să se schimbe ceva, pentru că dacă vom continua așa…

Nemulțumirile lui Mureșan: „Luăm goluri ușor și dăm greu”

Ce mă îngrijorează este că luăm goluri cu ușurință și, de dat, dăm foarte greu. Asta e o mare problemă. Am încredere în munca pe care o face Rednic la echipă.

Avem un blocaj mental, din care vom putea ieși doar dacă vom juca un meci bine, să jucăm mai arțăgos, să obținem o victorie. Asta ne lipsește.

Eu încerc să intervin şi să ajut, dar astea sunt decizii pe care nu le iau eu întotdeauna, sper că înţelegeţi”, a declarat Iuliu Mureşan.

Dinamo începe returul la Voluntari

După pauza cauzată de meciurile naționalei României în preliminariile Campionatului Mondial 2022, organizat în Qatar, cu Islanda și Liechtenstein, pentru Dinamo urmează o perioadă cu meciuri accesibile, cel puțin pe hârtie.

Elevii lui Mircea Rednic vor începe returul cu un meci în deplasare, pe terenul celor de la FC Voluntari, pe care i-au învins în tur cu 3-2.

Ulterior, Dinamo va juca pe teren propriu cu FC U Craiova 1948 (locul 13 în momentul de față), iar în etapa a 18-a dă piept cu Academica Clinceni (locul 16), care joacă meciurile de pe teren propăriu tot pe arena din Șoș. Stefan cel Mare.