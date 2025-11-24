Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a oferit un răspuns final cu privire la transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB, jucătorul dorit cu insistență de Mihai Stoica.

Transferul lui Emerllahu la FCSB, subiect închis pentru CFR Cluj

A doua zi după , Iuliu Mureșan a anunțat că mai există nicio șansă ca în această iarnă. Președintele ardelenilor a mărturisit că mijlocașul kosovar este protagonistul mai multor oferte din străinătate.

„Eu cred că e închis subiectul ăsta. În sensul că nu ajunge la FCSB. Avem oferte din alte părți pentru el. E un jucător foarte bun, așa cum noi l-am remarcat, l-au remarcat și alții. 1,5 milioane de euro e un preț corect pentru el, nu mai puțin de suma asta. E tânăr, are o vârstă bună. În alte părți nu mai sunt tineri la vârsta asta, la 23 ani (n.r. pe care îi va împlini în decembrie).

E puțin, dar avem și noi o cotă care mai scăzut puțin din cauza ultimelor rezultate. Dar, probabil, ușor-ușor o să ne creștem cota și o să reușim să vindem și la prețuri mai apropiate de valoare jucătorilor”, a declarat Iuliu Mureșan, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Emerllahu, dorit la pachet cu Louis Munteanu de FCSB

, plus bonusuri, pentru Louis Munteanu și Lindon Emerllahu de la CFR Cluj.

Mijlocașul central a fost cerut la campioana României de Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB consideră că profilul fotbalistului din Kosovo nu se regăsește în lotul pregătit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Mai mult, ar suplimenta plecarea lui Malcom Ejdouma din iarnă.

„Eu am spus de Emerllahu, da. Nouă ne pleacă Edjouma în iarnă. Avem nevoie de un mijlocaș central, polivalent, de un număr 8. Mie îmi place foarte mult Emerllahu, mi se pare un jucător cu foarte bune calități. Un fotbalist care aleargă foarte mult, care apare la finalizare, care are ultima pasă”, a spus Mihai Stoica.

700.000 de euro a plătit CFR Cluj lui Ballkani pentru transferul lui Emerllahu. A sosit în Gruia în februarie 2025

Cotat la 1,3 milioane de euro de publicația Transfermarkt, mijlocașul central a adunat 37 de meciuri la CFR, în care a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive