Iuliu Mureșan, anunț de ultimă oră despre licența CFR pentru sezonul viitor. Când e deadline-ul. Exclusiv

După 1-0 cu Rapid, CFR Cluj își continuă seria excelentă în SuperLiga. La vicecampioană, lucrurile arată tot mai bine și la nivel financiar. Iuliu Mureșan a dezvăluit când va fi luată licența pentru sezonul viitor
Cristian Măciucă
21.03.2026 | 14:33
Curg veștile bune la CFR Cluj. După ce Daniel Pancu (48 de ani) a dezvăluit că vrea să îți prelungească înțelegerea cu ardelenii, Iuliu Mureșan (72 de ani) a vorbit și despre licența pentru sezonul viitor. Când pot sta liniștiți fanii vicecampioanei României.

Când ia CFR Cluj licența pentru sezonul viitor. Anunțul lui Iuliu Mureșan

CFR Cluj a revenit în lupta la titlu după victoria cu Rapid din etapa a doua a play-off-ului, scor 1-0. După calificarea în top 6, în Gruia s-au liniștit apele, mai ales în ceea ce privește situația lui Daniel Pancu. Antrenorul își dorește cu ardoare să rămână la CFR și din sezonul viitor. Până ca „Pancone” să semneze prelungirea cu ardelenii, clubul patronat de Neluțu Varga trebuie să ia mai întâi licența.

(n.r. – Video-conferință în Kenya ați făcut?) Nu am făcut, dar am vorbit cu Neluțu. Era fericit. Normal că se bucură de rezultatele echipei. Îl așteptăm acasă să mai rezolve dintre lucruri. Să vină cu cât mai mult cașcaval că e nevoie. (n.r. – De bani nu vă mai întreb) Nu îmi stricați bucuria. 

(n.r. – Până când trebuie să plătiți datoriile pentru licență?) Acum se iau până la 31 martie și apoi până la 15 aprilie. Îți mai dă o prelungire de 15 zile. Acum până la 31 martie trebuie să fim fără datorii la cluburi, la jucători. Noi avem și monitorizare și ea e mai extinsă și ea e până la 31 martie. Avem monitorizare UEFA și licențiere. Ar trebui ca până la 31 martie trebuie să plătim toate datoriile.

Trebuie să luăm și monitorizarea pentru a nu ne suspenda dreptul de participare în cupele europene. Iar pentru licența de SuperLiga, trebuie să plătim până la 15 aprilie. Aproape se suprapun cele două. E foarte mică diferența”, a declarat Iuliu Mureșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Timp de două săptămâni, CFR Cluj are timp să se pregătească în pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale. La restartul SuperLigii, vicecampioana României va avea derby cu liderul Universitatea Craiova. Meciul se va disputa pe „Ion Oblemenco” și este programat luni, 6 aprilie, de la ora 20:30.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
