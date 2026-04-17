Iuliu Mureșan, anunț surpriză după FC Argeș – CFR Cluj 0-1! Motivele pentru care ar vrea ca rivala U Cluj să câștige campionatul

La finalul meciului FC Argeș – CFR Cluj 0-1, Iuliu Mureșan (72 de ani) a fost întrebat, în mod firesc, și despre lupta la titlu din acest sezon de SuperLiga. Președintele clubului din Gruia a spus că în acest punct al sezonului nu se gândește la scenariul în care echipa antrenată de Daniel Pancu să devină din nou campioană. Bineînțeles cu mențiunea că ardelenii urmează să facă totuși tot ce depinde de ei pentru atingerea acestui deziderat.

De ce nu l-ar deranja pe Iuliu Mureșan dacă marea rivală U Cluj ar câștiga titlul de campioană în acest sezon

În schimb, în cazul în care CFR Cluj nu ar reuși în cele din urmă să câștige titlul de campioană, Iuliu Mureșan a surprins și a transmis că s-ar bucura dacă marea rivală din oraș U Cluj ar face acest lucru în acest sezon, întrucât această chestiune ar reprezenta în viziunea sa o lovitură importantă la nivel de imagine, și numai, pentru întreg fotbalul din Cluj-Napoca.

„Nu mă deranjează că U Cluj poate fi campioană. După cum e situația, pe ei îi văd campioni, dar vom lupta. Nu ajutăm pe nimeni, doar pe noi. Aș prefera U Cluj campioană (n.r. în detrimentul Universității Craiova), e din oraș. Ar fi frumos să ținem steagul sus. Faptul că o echipă este prima, iar noi pe locul 3, arată că Clujul este o forță în ultimii ani”, a spus Iuliu Mureșan în direct la după

Ce a spus Iuliu Mureșan despre meciul FC Argeș – CFR Cluj 0-1

Cât despre jocul propriu-zis de la Mioveni de vineri seară, președintele ardelenilor a punctat că a apreciat foarte mult modul în care jucătorii lui s-au luptat până la final pentru victorie: „O victorie meritată. Poate fi vorba de noroc dacă spui că a fost la ultima fază. Ce am remarcat eu este spiritul de echipă, asta mi-a plăcut: coeziunea dintre băieți. Au luptat până la ultima fază. O astfel de victorie este foarte frumoasă. Nu vreau să vorbesc de titlu, vreau să terminăm cel puțin pe locul 3.

Dacă putem mai sus, nu ne dăm la o parte, dar nu vorbesc de titlu. Mi s-a părut că Zahovic a fost tras de Tudose în prelungiri, dar nu vreau să comentez de Istvan Kovacs, care este un arbitru foarte bun. Aici, la Mioveni, nici nu este televizor, deci nu am putut să revăd faza. Mi s-a părut că l-a sucit, că a fost faultat, totuși. Nu a dat penalty, asta este. Am dat gol la ultima fază și este bine”.

Pleacă Daniel Pancu la Rapid? Ce spune Iuliu Mureșan

În ultimele zile s-a vorbit destul de mult în spațiul public despre această posibilitate, iar acum președintele de la CFR Cluj s-a exprimat clar pe seama acestui subiect: „Eu nu cred că Pancu va merge la Rapid. Am vorbit cu el, a zis «Două milioane la sută rămân la CFR», acum să vedem. Contractul este cu drept de prelungire dacă ne calificăm în Europa. Sigur, se poate discuta, se negociază. Este un antrenor foarte bun, ne-am ajutat reciproc, și noi pe el, și el pe noi. Este primul club la care antrenează la acest nivel.

Eu l-am susținut pe Pancu în toate deciziile, chiar și în ultimele. Nu toți jucătorii sunt la fel. Cei care nu făceau o atmosferă bună au plecat deja. Cei care au fost astfel au plecat toți, i-am ajutat foarte mult, iar și patronul a fost de acord cu aceste plecări".