Iuliu Mureșan anunță revirimentul lui Dinamo: „E un club atractiv. Am fost căutat deja de jucători și de impresari!”

Iuliu Mureșan a fost prezentat oficial la Dinamo în cadrul unei conferințe de presă, la care a participat și administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu, dar și noul director sportiv al clubului, Mihai Matei, după ce Mario Nicolae a plecat de la Dinamo, așa cum FANATIK .

Fostul oficial al lui CFR Cluj are planuri mari la Dinamo și consideră că va reuși să scoată echipa din această situație și deja are o listă clară de priorități și probleme pe care le va rezolva cât de curând.

Iuliu Mureșan e optimist că va reuși să salveze Dinamo: „Am venit fără nicio reținere!”

Iuliu Mureșan are parte de tot suportul din partea fanilor-acționari din programul DDB, ceea ce l-a convins definitiv să accepte propunerea lui Dinamo: „Acest proiect, al fanilor din DDB, este unul fantastic. DDB are un rol foarte important. A făcut ceva fantastic, pe care l-am văzut în Spania și Portugalia. Dinamo are foarte mulți suporteri în țară. Dinamo este un club foarte important și s-a văzut asta când suporterii au devenit principalii susținător”, a fost primul punct atins de către Iuliu Mureșan.

„Nu veneam dacă nu aveam parte de sprijinul DDB. Dacă fanii nu mă voiau, nu aș fi venit. Ar fi fost foarte dificil, nu mi-ar fi plăcut să fiu huiduit. Cel mai mult a contat când am fost sunat de cineva din DDB și mi-a zis că fanii s-ar bucura dacă aș accepta. De aceea am venit fără nicio reținere. DDB a fost factorul esențial”.

Mureșan condamnă ceea ce s-a întâmplat în ultimul an la Dinamo și consideră că insolvența ar fi putut fi evitată dacă clubul ar fi avut parte de o conducere profesionistă: „Din păcate, din cauza unor datorii, unor greșeli și unor multiple schimbări, s-a ajuns a apela la insolvență, ca a o protecție împotriva problemelor de ordin financiar. Din data de 5 iulie sunt prezent la Dinamo și am început să evaluăm situația, să luăm problemele din mers. Sunt foarte multe probleme. Mă așteptam să fie multe, dar nu chiar așa și de asemenea dimensiuni”.

Iuliu Mureșan e pus în gardă: „Sunt lucruri foarte urgente pe care trebuie să le rezolvăm!”

„Am avut discuții serioase cu jucătorii care sunt nemulțumiți de întârzierea salariilor. Voi mai vorbi și mâine și sunt sigur că vom ajunge la o concluzie pozitivă și vom pune echipe pe drumul normal. Sunt lucruri foarte urgente pe care trebuie să le rezolvăm! Am încredere că vom scoate clubul din insolvență. Sper s-o facem mai repede decât termenul prevăzut de lege”.

„Va trebuie să organizăm clubul, să evaluăm lotul, să vedem cine vrea să plece, ce oferte sunt. Mai e și problema legată de restricția la transferuri, care ne încurcă. Dar sperăm ca azi sau mâine să primim o veste bună și să putem face transferuri. Dinamo e un club atractiv, am fost căutat deja de jucători și de impresari. Sunt jucători interesați să vină la Dinamo”.

Iuliu Mureșan a dezvăluit cum a reușit să îl facă pe Dusan Uhrin să revină la echipă, după ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că : „Am vorbit cu Uhrin când a plecat și a zis că nu știe când mai vine. I-am zis că voi veni eu, iar atunci mi-a zis că își ia bilet de întors. Trebuie să găsim un investitor sau chiar doi. Ne preocupăm de asta. Mă bazez că sunt foarte mulți dinamoviști de succes și vrem să îi atragem”.

De ce a insistat ca Mihai Matei să fie noul director sportiv al lui Dinamo

„Am insistat ca domnul Mihai Matei să vină în cadrul clubului Dinamo. Are 12 ani la Astra și știe toate amănuntele din fotbal. Alături ne va fi și domnul Eftimescu, pe care-l cunosc de când am intrat în fotbal. L-am sunat duminică și m-am gândit pe cine să iau cu mine și să am încredere și m-am gândit la Mihai Matei. Mi-a spus că a zis pe loc da. Nu a vorbit nici de contract, ci doar a zis că vrea să lucreze cu mine. Contractul e pe perioada insolvenței”, a explicat oficialul dinamovist alegerea sa.

Iuliu Mureșan are o listă lungă de jucători pe care îi dorește la Dinamo, iar CFR Cluj și Astra Giurgiu sunt echipe de la care ar putea fi transferați jucători. Principala problemă este însă inderdicția la transferuri care nu a fost ridicată încă de FIFA: „Zilnic mă sună jucători și impresari, dar nu le pot spune nimic. Așteptăm să vină decizia de la TAS pentru a putea aduce jucători,. Au fost precedente și sperăm să primim o decizie favorabilă. Dacă vine decizia în seara asta, putem vorbi cu jucătorii și despre plecări. CFR ar putea să ne ajute. Am avut ceva discuții. Dacă se ridică restricția, vom aduce jucători. Poate de la CFR Cluj, poate de la Astra. Vom aduce jucători care să ne ajute”.

Deși Nicolae Badea este doar un acționar minoritar al clubului care deține 7% din acțiuni, fostul președinte al lui Dinamo a rămas în continuare aproape de echipă, pe care a ajutat-o financiar în repetate rânduri în sezonul precedent: „Domnul Badea este implicat ca suporter. Nu este implicat în alt mod. Acum nu e implicat în clubul Dinamo, dar mi-ar plăcea să se implice. Mi-ar plăcea să vină și Borcea să se implice financiar. Și mulți alți dinamoviști”.

„Vreau să aduc mai mulți foști jucători, vreo patru-cinci. Să ne ajute, să evalueze jucătorii. Noi putem să mai greșim, dar cineva care a jucat are experiență. Mă gândesc la Marius Niculae, Ion Marin, Ion Moldovan și alții. Voi activa această formulă cât mai repede. Dar depinde de transferuri”, a mai explicat Iuliu Mureșan.

Răzvan Zăvăleanu a explicat câți bani își vor recupera jucătorii lui Dinamo din salarii

„Luăm fiecare problemă în parte. Au fost multe discuții cu potențiali investitori. Eu cred că dacă lucrurile se vor liniști, jucătorii vor primi banii și se vor obișnui că există o direcție în management, brand-ul Dinamo va crește. Sunt convins că altfel vom reuși să atragem niște investitori. DDB-ul și drepturile TV țin în viață în acest moment Dinamo, însă acest lucru nu ajunge cu siguranță pentru un club de asemenea calibru. Jucătorii au fost plătiți în proporție de 11%. Prioritatea sunt angajații și bugetul de stat. Jucătorii își vor primi lunar salariile. Nu facem promisiuni nesustenabile!

Problemele sunt complexe, dar nu sunt insurmontabile. Acum cercetăm ce s-a întâmplat. Prea multe amănunte nu pot să vă dau. Vrem să propunem un plan de reorganizare până în martie 2022. Discutăm cu toată lumea”, a explicat și administratorul judiciar al lui Dinamo.

Ce a mai declarat Iuliu Mureșan

„Nu am discutat asta încă cu jucătorii și antrenorii, dar mi-ar place să fie playoff. Pentru fiecare loc e diferență de bani. Contează foarte mult. Aș vrea să fim cât mai sus ca să luăm bani mai mulți și să ieșim mai repede din insolvență.

O mare parte din buget îl asigură jucătorii, așa cum anul trecut erau pe ultimul loc și părea că nu mai pot ieși și s-au salvat. Sunt mai multe probleme care au rămas în suspensie și trebuie să le luăm pas cu pas. Nu cred că e mai gravă situația ca anul trecut. Sunt prea multe probleme și nu pot nici măcar să le discut pe toate. Sperăm că se va face și stadionul”.