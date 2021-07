Iuliu Mureșan anunță transferuri la Dinamo: „Am șapte-opt nume pe listă!” Ce se întâmplă cu Sorescu și Steliano Filip. Exclusiv

Proaspăt numit președinte la Dinamo, Iuliu Mureșan pentru FANATIK, în care a vorbit despre jucătorii care vor pleca de la Dinamo, ridicarea interdicției la transferuri, dar și despre Dusan Uhrin, care nu ar vrea să mai continue, așa cum site-ul nostru a anunțat încă de pe data de 29 iunie.

Iuliu Mureșan are deja o listă de jucători, iar unii dintre ei ar putea semna cu Dinamo chiar în acest weekend. Din informațiile noastre, primul pe listă ar putea fi chiar fundașul , care se antrenează de luni bune cu alb-roșii.

Iuliu Mureșan va face primele transferuri la Dinamo în acest weekend: „Sunt jucători români și străini”

Iuliu Mureșan a anunțat că interdicția la transferuri va fi ridicată oficial, iar oficialul primea propuneri de jucători chiar în timp ce discuta cu FANATIK, însă nu a vrut să divulge numele aflate pe această listă lungă: „Eu am discutat cu șapte-opt jucători. Și români și străini. Nu pot să dau nume, pentru că le dau idei altora. Vor veni fotbaliști la Dinamo în zilele următoare, bineînțeles. Și discut tot timpul, mi se fac oferte.

Și acum îmi trimite cineva pe whatsapp jucători, dar eu am niște colaboratori în care am încredere și nu ne-au păcălit niciodată. Mă voi baza pe aceștia la adus jucători. Dar orice propunere care vine, dacă este un jucător bun și se încadrează în ceea ce căutăm noi la Dinamo, este binevenit. Și dacă ne înțelegem la contract bineînțeles”.

Cu privire la salariile jucătorilor, Mureșan nu a spus că nu va fi impus un plafon salarial de 5.000 de euro, ci vor fi jucători care vor putea ajunge și la 6-7.000 de euro: „Nu este un plafon de 5.000 de euro, ci o medie. Pot fi și salarii de 7.000 de euro. Lista a fost făcut în glumă, mulți au o vârstă la care nu știu dacă mai pot juca la acest nivel. Discut și jucători care au fost pe la CFR Cluj”.

Constantin Nica ar putea fi , iar președintele lui Dinamo a vorbit și despre acest lucru, însă nu e sigur că jucătorul ar putea semna astăzi: „Trebuie să aducem jucători și îl am în vedere și pe Constantin Nica. El se antrenează deja și e un dinamovist”.

Iuliu Mureșan își pune toate speranțele în Deian Sorescu, Steliano Filip și Mihai Eșanu: „Ei sunt spiritul lui Dinamo!”

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Deian Sorescu, principalul „produs” de export al „câinilor” are oferte din Rusia și Italia și ar putea fi gura de oxigen pe care Dinamo o caută în bugetul pentru sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1. Cu toate astea, Iuliu Mureșan ar dori ca jucătorul să continue la Dinamo și a avut o discuție cu el în acest sens: „Am vorbit cu el și e un jucător foarte valoros al lui Dinamo, care are cifre foarte bune. Îl respect foarte mult și i-am spus și lui și lui Steliano Filip că ei sunt spiritul lui Dinamo!

Sunt jucători de foarte mare valoare și nu îi las să plece, să se gândească foarte serios. Cred și sper că i-am convins. Am discutat chiar ieri cu ei. Am vorbit și cu Mihai Eșanu și l-am asigurat că are toată susținerea mea. E un portar care are fizic și calități. A avut multe intervenții salvatoare, a făcut puncte și a contribuit la rezultatele echipei”.

Cu toate astea, Dinamo e în continuare fără doctor, dar și fără preparatorul fizic, George Neagu, care a explicat în FANATIK că e : „Am vorbit cu Liviu Bătineanu, o să avem o discuție mâine și sper să revină. Încercăm să îl convingem, dar avem și alte nume pe listă. E posibil să continue domnul Constantin Tiberiu-Horcea, care a fost în cantonament cu echipa în Turcia”.

Site-ul nostru a anunțat că doctorul , cel mai vechi angajat al clubului, de mai bine de 20 de ani, nu se va mai întoarce la Dinamo, însă atât Constantin Eftimescu cât și Iuliu Mureșan încearcă să îl facă se răzgândească. Chiar dacă nu se va întâmpla asta, există și alte variante, printre care și Constantin Tiberiu-Horcea: „Nu am mai discutat, dar eu îl cunosc de la Hermannstadt, am lucrat cu el. Și Mihai Matei a lucrat cu el la Astra Giurgiu”.

Iuliu Mureșan, preocupat să aducă sponsori și finanțatori la Dinamo: „E una din priorități”

Iuliu Mureșan îi anunță pe suporteri că atât el cât și Răzvan Zăvăleanu vor încerca să aducă sponsori și finanțatori la Dinamo, ba chiar e una dintre principalele obiective în mandatul său la Dinamo: „Bineînțeles! Asta este una dintre cele mai importante preocupări ale noastre. Nu principală, dar importantă. Să găsim sponsori, posibili viitori investitori, pentru ca Dinamo să aibă posibilitatea să iasă mai repede din insolvență și să lăsăm un club cu un buget stabil. Asta ne dorim foarte mult. Avem discuții și chiar am constatat că sunt foarte mulți dinamoviști, oameni cu firme care își oferă serviciile. Avem și exemplul frumos al celor de la DDB. Sunt dinamoviști care spun că vor să dea niște bani și spun că nu doresc nimic, nici măcar reclamă”.

Președintele lui Dinamo nu este foarte îngrijorat că vor apărea pe parcurs și alte datorii mai vechi și alți „scheleți din dulap”, ba chiar se așteaptă ca nu toată lumea să se înscrie la masa credală sau ca sumele să fie mai mici decât cele pe care le pretind în acest moment creditorii: „Nu știu ce să zic dacă o să apară, dar întotdeauna sunt niște diferențe. Sunt unii care de exemplu nu se înscriu la masa credală că spun că nu îi mai interesează. Alții se înscriu, dar nu se confirmă niște sume pe care ei le pretind. Așa e la orice procedură din insolvență. Noi vom încerca să dăm cât mai mulți bani la jucători, un procent cât mai ridicat. Ei sunt cei mai importanți, pentru că ei fac și bugetul, atrag sponsori și produc emulație în tribune. Noi îi respectăm, dar având datorii mari acumulate, doar insolvența era cea ne ajuta să continuăm”.

În privința lui clauzei de un milion de euro a lui , despre care a vorbit în FANATIK fostul președinte, , Mureșan îl invită pe Vasile Șiman să se înscrie la masa credală, la fel ca ceilalți creditori: „Tabelul creditorilor are încă multe locuri și poziții goale! Dacă e cazul și mai are dreptul, domnul Șiman să se înscrie la masa credală. Nu am verificat încă și nu știu. Orice datorie intră la masa credală și nu ai cum să plăteși un milion de euro. Dacă e o clauză corectă și mai are dreptul va figura în tabelul creditorilor și de acolo va primi procentul din cât se va da la toată lumea”.

Iuliu Mureșan a fost surprins neplăcut de atitudinea jucătorilor: „E lucrul care m-a deranjat cel mai mult!”

Iuliu Mureșan a fost surprins de atitudinea veteranilor din lotul lui Dinamo, care nu vor să se mai antreneze și refuză să joace meciurile amicale din cauza restanțelor financiare și acceptă să se înscrie la masa credală: „M-a surprins în mod neplăcut cu atitudinea jucătorilor, mai ales a celor cu experiență! Chiar dacă au dreptate că sunt datorii și clubul nu a putut să își onoreze obligațiile față de ei, dar atitudinea este… m-a impresionat negativ. Și asta este lucrul care cel mai mult m-a deranjat”, a punctat președintele „câinilor”.

Ba mai mult, aceștia nu sunt deloc flexibili și e foarte greu ca Dinamo să mai ajungă la o înțelegere cu ei: „Nu avem parteneri de dialog în cei mai importanți jucători. Sunt foarte inflexibili și atunci nu poți discuta sau negocia”.

În privința proceselor în care este implicată Dinamo în acest moment, cu Pablo Cortacero și Dorin Șerdean, Iuliu Mureșan îl va lăsa să se ocupe de administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu, și echipa de avocați a firmei de insolvență: „Sincer aici nu am apucat să cercetez prea mult subiectul. Am alte priorități. Îl las pe domnul Zăvăleanu și specialiștii firmei de insolvență să se ocupe aceste lucruri. De procese se ocupă avocații. Nu știu dacă Dinamo a cerut compensații financiare în cazul lui Magaye Gueye. O să cercetez și acest subiect. Nu am putut să cuprind totul în doar patru zile, dar oricum am reușit să abordez un volum foarte mare. Mult mai mare decât mă așteptam și fac eforturi să pot să gestionez și mai multe. Încerc să îmi dilat creierul! (n.r. râde)”.

Iuliu Mureșan va fi prezent duminică la Cupa DDB: „O să trec 100%”

Suporterii vor organiza în weekend Cupa DDB, unde s-au înscris nu mai puțin de 30 de echipe. Astfel, fanii-acționari au strâns 15.000 de euro doar din înscrierile la competiția de fotbal și au adus un sponsor de 50.000 de euro. Toți banii vor fi direcționați către club și se așteaptă ca până la final să se mai strângă și alte sume de bani, care să se apropie de 100.000 de euro.

„Da, știu! E un lucru fantastic, strâng bani tot timpul și chiar o să trec 100% duminică să stau de vorbă cu ei. Așa mi se pare normal. E un proiect unic și numai ei puteau face așa ceva. Dinamo are cei mai mulți fani din România. E un lucru foarte frumos și dacă vom avea suportul totul va fi mai ușor. E o solidaritate foarte mare a fanilor cu clubul și sper să continuăm. O să îi sprijin și eu cu tot ce pot, dar deocamdată ei ne sprijină pe noi”, a concluzionat Iuliu Mureșan.