Iuliu Mureșan, atac devastator la adresa lui Daniel Pancu: „E clar că are un comportament bipolar. Foarte urât!”

ADVERTISEMENT

Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan (72 de ani), l-a criticat pe Daniel Pancu (48 de ani) după ce tehnicianul și-a anunțat plecarea de la echipă la finalul meciului cu FC Argeș (1-1). Oficialul „feroviarilor” a lansat și un avertisment pentru Dan Șucu, patronul Rapidului. Impresarul Giovanni Becali a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că, în cele din urmă, .

Iuliu Mureșan l-a „desființat” pe Daniel Pancu

Iuliu Mureșan a afirmat că nemulțumirile lui Daniel Pancu cu privire la condițiile de la CFR Cluj sunt doar un pretext pe care tehnicianul îl folosește pentru a pleca la Rapid. Negocierile pentru viitorul tehnicianului sunt în continuare extrem de dure. „Spre deosebire de Deac, alături de care poți merge la drum oricând, Pancu a dovedit că este de drum scurt și te vinde la prima cotitură. Eu l-am susținut pe Daniel Pancu și nu-mi pare rău.

ADVERTISEMENT

L-am susținut pentru binele clubului. Ca antrenor și-a făcut treaba bine, dar susținut de noi, de tot clubul. Dacă nu-l susțineam, nu-i ieșea. L-am sprijinit foarte mult și chiar el spunea la început că plutește performanța, sunt atâtea trofee în vitrină. Când a găsit o oportunitate mai bună pentru el, probabil Rapid, chiar nu știu, a zis că pleacă la dragostea vieții lui.

A început să găsească motive, să creeze sentimentul că nu are condiții. Asta nici de glumă nu e bună, nu e un motiv. Cu acele terenuri noi am făcut performanță în ultimii 20 de ani. Stadionul este făcut din banii clubului. S-au făcut eforturi foarte mari să aducem CFR-ul unde este astăzi”, a afirmat președintele lui CFR Cluj, conform . Neluțu Varga a oferit, de asemenea, .

ADVERTISEMENT

Iuliu Mureșan, avertisment pentru Dan Șucu

Iuliu Mureșan a lansat o altă serie de critici la adresa lui Daniel Pancu și i-a avertizat pe cei care ar dori să lucreze cu acesta. „I-am dat un Bugatti, Ferrari pe mână lui Pancu, deși am avut unele dubii, pentru că el nu avea rezultate importante ca antrenor. A fost la Rapid în Liga 3, la Iași, la naționala de tineret. Nu avusese presiunea unui club mare precum CFR. Foarte urât ceea ce a făcut, a încercat să justifice dorința sa exclusivă de a pleca dând vina pe club.

ADVERTISEMENT

Se ridică mari semne de întrebare în privința caracterului său. Nu muști mâna care te-a ajutat, niciodată. E clar că are un comportament bipolar, care vine din trecutul lui. Înainte venea la mine la cafenea în aproape fiecare dimineață și eu l-am susținut în 99% din cazuri, chiar dacă asta a costat clubul.

ADVERTISEMENT

A dat în club nemeritat. Eu, dacă aș fi conducătorul altei echipe, m-aș gândi de 10 ori înainte dacă să-l aduc pe Pancu. Ca antrenor și-a făcut treaba, dar ca și comportament m-a dezamăgit. A spus că CFR ar putea rămâne o variantă de rezervă pentru el, dar să nu fie sigur că îl mai primim înapoi”, a spus oficialul fostei campioane.