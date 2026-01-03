Iuliu Mureșan confirmă dezvăluirea Fanatik: DC United îl vrea și pe Meriton Korenica!

ADVERTISEMENT

CFR Cluj schimbă total strategia de transferuri. Dacă în vară ardelenii au adus numeroși jucători, acum clubul din Gruia face curățenie în lot și încearcă să vândă pe bani mulți pentru a redresa situația financiară. Iuliu Mureșan, președintele clubului, a confirmat informația dezvăluită de FANATIK. Cei de la DC United au pus ochii pe Meriton Korenica.

Meriton Korenica ar putea pleca la pachet cu Louis Munteanu la DC United

CFR Cluj a dat prima mare lovitură a perioadei de mercato . DC United plătește ardelenilor 5,8 milioane de euro în schimbul fostului golgheter al Superligii României, bani care vor acoperi o parte din datorii.

Se pare însă că americanii vor și un alt jucător de la CFR Cluj. , iar conducerea clubului din Gruia i-ar putea da drumul kosovarului dacă va primi o ofertă pe măsura așteptărilor.

Ce spune Iuliu Mureșan despre un posibil transfer al lui Korenica în MLS

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că există interes pentru Korenica din MLS. Oficialul ardelenilor a transmis însă că mutarea nu este una iminentă, dar a admis că cei de la DC United îl apreciază pe atacantul kosovar, pe care l-au urmărit la un meci cu Rapid.

„Mai avem nevoie să vindem. Mai sunt probleme pe care le-am moștenit. Sper că le vom rezolva într-o lună, două. A venit acel antrenor (n.r. René Weiler, antrenorul lui DC United) la meciul cu Rapid și l-a remarcat pe Korenica. Nu e ceva concret, care să se întâmple acum. E important să ne putem descurca”, a declarat Iuliu Mureșan la

Meriton Korenica a fost, în acest sezon, unul dintre cei mai buni jucători de la CFR Cluj. Atacantul kosovar a contribuit decisiv la 13 goluri și ar putea face pasul în afara României. Rămâne însă de văzut dacă acest lucru se va întâmpla chiar în această iarnă sau la finalul sezonului.