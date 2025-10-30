Iuliu Mureșan confirmă dezvăluirile FANATIK despre contractul lui Daniel Pancu! Când va debuta antrenorul la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a făcut lumină în ceea ce privește contractul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Președintele vicecampioanei a confirmat dezvăluirile FANATIK și a transmis când va debuta noul antrenor.
Daniel Pancu (48 de ani) este noul antrenor al lui CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fostul selecționer al naționalei U21 a preluat-o pe vicecampioană după despărțirea de Andrea Mandorlini.
Iuliu Mureșan a vorbit despre contractul lui „Pancone” și despre clauzele pe care antrenorul le care cu gruparea din Gruia. Oficialul lui CFR Cluj a confirmat toate dezvăluirile făcute în exclusivitate de FANATIK. Daniel Pancu a semnat un contract valabil până în vară, cu posibilitate de prelungire.
„Am avut o listă la început cu antrenori disponibili, am văzut cine era sub contract, și după lista s-a îngustat. Am ajuns la Pancu, pe care îl voiam de la început, singurul pe care l-am sunat de altfel de la început. L-am remarcat ca jucător, ca antrenor, îmi place că este hotărât și că are o imagine asupra fotbalului și asupra echipei.
El se uită la toate meciurile, dar a fost mai atent asupra meciurilor echipei noastre și l-am simțit din prima. L-am simțit oarecum hotărât, dornic să vină, a observat unele lucruri pe care eu nu le-am observat, e până la urmă normal, pentru că el este tehnician, am fost de acord cu el”, a declarat Iuliu Mureșan, la Digi Sport.
FANATIK a anunțat în exclusivitate și salariul pe care patronul Neluțu Varga i-l va plăti lui Daniel Pancu. În Gruia, fostul selecționer de la tineret va avea ca obiectiv calificarea în cupele europene și va încasa lunar 14.000 de euro.
„Contractul l-am făcut până în vară, cu clauză de prelungire încă 2 ani. Eu cred că vom continua cu el încă 2 ani după acest an, așa mi-aș dori. Bineînțeles după o să poată fi și creșteri…
În prima etapă aș vrea o cupă europeană, nu mi-ar plăcea din play-out, de pe acel prim loc, clar, dar orice variantă e bună”, a adăugat președintele ardelenilor.
Următorul meci al lui CFR Cluj este împotriva lui Dinamo. Vicecampioana României va juca în ultima etapă a turului sezonului regulat la București, vineri, 31 octombrie, de la ora 20:30. Daniel Pancu nu va debuta însă împotriva „câinilor”, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.
„I-am făcut contract ca antrenor secund acum, în 8-9 decembrie o să ia licența și după îl punem antrenor principal. Mâine va sta cu mine în lojă, contractul este din 1 noiembrie”, a conchis Iuliu Mureșan.