Iuliu Mureșan confirmă dezvăluirile FANATIK despre contractul lui Daniel Pancu! Când va debuta antrenorul la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a făcut lumină în ceea ce privește contractul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Președintele vicecampioanei a confirmat dezvăluirile FANATIK și a transmis când va debuta noul antrenor.

Iuliu Mureșan, totul despre contractul lui Daniel Pancu la CFR Cluj

Daniel Pancu (48 de ani) este noul antrenor al lui CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fostul selecționer al naționalei U21 a preluat-o pe vicecampioană după despărțirea de Andrea Mandorlini.

Iuliu Mureșan a vorbit despre contractul lui „Pancone” și despre clauzele pe care antrenorul le care cu gruparea din Gruia. Oficialul lui CFR Cluj a confirmat Daniel Pancu a semnat un contract valabil până în vară, cu posibilitate de prelungire.

„Am avut o listă la început cu antrenori disponibili, am văzut cine era sub contract, și după lista s-a îngustat. Am ajuns la Pancu, pe care îl voiam de la început, singurul pe care l-am sunat de altfel de la început. L-am remarcat ca jucător, ca antrenor, îmi place că este hotărât și că are o imagine asupra fotbalului și asupra echipei.

El se uită la toate meciurile, dar a fost mai atent asupra meciurilor echipei noastre și l-am simțit din prima. L-am simțit oarecum hotărât, dornic să vină, a observat unele lucruri pe care eu nu le-am observat, e până la urmă normal, pentru că el este tehnician, am fost de acord cu el", a declarat Iuliu Mureșan

Ce salariu va avea Daniel Pancu la CFR Cluj

FANATIK a anunțat în exclusivitate și salariul pe care patronul Neluțu Varga i-l va plăti lui Daniel Pancu. În Gruia, fostul selecționer de la tineret va avea ca obiectiv calificarea în cupele europene și va încasa lunar 14.000 de euro.

„Contractul l-am făcut până în vară, cu clauză de prelungire încă 2 ani. Eu cred că vom continua cu el încă 2 ani după acest an, așa mi-aș dori. Bineînțeles după o să poată fi și creșteri…

În prima etapă aș vrea o cupă europeană, nu mi-ar plăcea din play-out, de pe acel prim loc, clar, dar orice variantă e bună”, a adăugat președintele ardelenilor.

Daniel Pancu, pe bancă la meciul cu Dinamo? Când va debuta noul antrenor al CFR-ului

Următorul meci al lui CFR Cluj este împotriva lui Dinamo. Vicecampioana României va juca în ultima etapă a turului sezonului regulat la București, vineri, 31 octombrie, de la ora 20:30. , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„I-am făcut contract ca antrenor secund acum, în 8-9 decembrie o să ia licența și după îl punem antrenor principal. Mâine va sta cu mine în lojă, contractul este din 1 noiembrie”, a conchis Iuliu Mureșan.