Iuliu Mureșan, decizie radicală după ce a plecat de la CFR Cluj: „Cred că se închide pentru mine”

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Iuliu Mureșan (72 de ani) și-a anunțat recent demisia din funcția de președinte al celor de la CFR Cluj. Acum a vorbit din nou despre acest subiect și a lăsat de înțeles că își dorește să se retragă definitiv din fotbal. El a explicat că nu ar vrea să lucreze în afara Clujului, iar în acest oraș nu mai există opțiuni pentru el, neluând în calcul să meargă la rivala U Cluj.

Ce anunț a făcut Iuliu Mureșan după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj

De asemenea, bineînțeles că, în contextul dat, nu se pune problema, cel puțin pentru moment, de o revenire la CFR Cluj, chiar dacă Mureșan nu a exclus posibilitatea ca pe viitor să îi mai ajute cu anumite sfaturi pe oficialii clubului din Gruia, în mod evident dacă va fi solicitat de ei în acest sens.

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„Deocamdată stau liniștit. Nu pot să spun ceva, nu am ceva deosebit în plan. Să plec din Cluj nu mai sunt interesat. La Cluj nu prea mai am unde, iar pentru mine cred că se închide… Așa cred, nu știu. Urmăresc campionatul în continuare și dacă pot să ajut CFR-ul, cu cea mai mare plăcere”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit

Ce mesaj a transmis Iuliu Mureșan când și-a dat demisia de la CFR Cluj

La momentul respectiv, Ulterior, Iuliu Mureșan și-a confirmat plecarea din Gruia prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a celor de la CFR Cluj: „Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, și să fiu de folos în renașterea lui.

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Fiecare CFRist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor. Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”.

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Cum a comentat Neluțu Varga plecarea lui Iuliu Mureșan de la CFR Cluj

Finanțatorul clubului din Gruia a părut supărat pe fostul președinte pentru această decizie, dar totodată a asigurat că problemele financiare și administrative de la CFR Cluj vor fi rezolvate în scurt timp. „I-am semnat demisia, asta e! Omul are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții. Nu e bai. De oameni care fug la greu, n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

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Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă. Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri… Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean.

Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare. CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiți, totul se rezolvă. Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”,