Iuliu Mureșan confirmă dezvăluirile Fanatik: „Aveam demisia scrisă!”. Motivele pentru care s-a răzgândit

Directorul executiv al „câinilor” a fost tentat să renunțe la aventura sa de la Dinamo, FANATIK, fiind destul de sigur pe decizia sa încă de la înfrângerea cu CS Mioveni, scor 1-2.

Totuși, Iuliu Mureșan a spus motivele care l-au făcut să se răzgândească, deși a recunoscut că avea demisia deja scrisă.

Iuliu Mureșan confirmă dezvăluirile Fanatik despre demisia de la Dinamo

dezvăluirile făcute de FANATIK, conform cărora și-a dorit să plece de la Dinamo, explicând că demisia lui era deja scrisă, dar s-a răzgândit în ultimul moment:

„Dacă trebuia să fac ce a spus Rednic, eu trebuia să semnez dezlegările la 14 jucatori și după ce se întâmpla? În contextul în care jucătorii au contracte care trebuie respectat și noi ar fi trebuit să mai aducem alții în locul lor.

Eu nu pot să asist la distrugerea lui Dinamo, nu mi s-a părut o variantă bună pentru situația în care se află clubul”.

„Jucătorii sunt ăștia pe care îi avem, iar jocul e sub valoarea fotbaliștilor din lot.

Eu chiar am vrut să îmi dau demisia, era deja scris, dar nu sunt genul să fug. Am greșit că am ascultat de prea multă lume de la Dinamo”, a mai spus Iuliu Mureșan, la TV .

„Nu trebuie să mă iubesc cu Rednic!”

Într-un interviu acordat pentru site-ul nostru, Iuliu Mureșan a vorbit despre plecarea sa, dar și despre legătura cu Mircea Rednic, antrenor demis ulterior din tabăra „câinilor”, FANATIK.

„Din păcate s-au adunat mai multe lucruri pe care nu le pot face publice. Jocul echipei mă supără, faptul că am venit cu un gând şi lucrurile s-au transformat.

Eu eram obişnuit cu altfel de rezultate, chiar credeam că se pot rezolva altfel lucrurile, dar iată că, din păcate locul pe care ne aflăm spune multe. Şi asta e o consecinţă a modului în care se desfăşoară lucrurile”.

„Nu trebuie să mă iubesc cu Mircea Rednic, trebuie să colaborăm. Atât!”, a mai spus Iuliu Mureșan pentru FANATIK.