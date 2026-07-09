Iuliu Mureșan, detalii emoționante de la ultima întâlnire cu Gabi Mureșan. Ce urma să se întâmple, planul era deja stabilit

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Gabi Mureșan, fostul fotbalist român, a murit la doar 44 de ani. Trecerea sa în neființă a venit brusc și i-a dat peste cap pe toți cei apropiați, dar și pe restul oamenilor care l-au cunoscut. Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după ce a primit vestea cutremurătoare.

Ultima întâlnire a lui Iuliu Mureșan cu Gabi Mureșan, fostul fotbalist de la CFR Cluj mort la 44 de ani

, decesul său fiind comunicat în dimineața zilei de joi, 9 iulie. Dispariția sa a lăsat multe suflete îndurerate, mai ales În exclusivitate pentru FANATIK, președintele Iuliu Mureșan a oferit o primă reacție plină de durere.

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„Nimeni nu se așteaptă la o moarte subită, mai ales că era foarte sănătos, in deplinătatea forțelor. Arăta la fel ca atunci când juca, gros, ațos, parcă putea să intre pe teren. Vineri înainte să plecăm în cantonament a venit pe la club. Deci acum două săptămâni. Am băut o cafea, al povestit, am râs. Ne-a invitat să mergem acolo la Apold să stăm două zile și uite ce s-a întâmplat!”, a spus inițial Iuliu Mureșan.

Iuliu Mureșan, discurs plin de emoție despre Gabi Mureșan

Oficialul ardelenilor și-a continuat discursul. El l-a descris pe Gabi Mureșan drept un om care a lăsat ceva important în spate și care și-a menținut relațiile de prietenie și peste ani, grație caracterului său deosebit. „Un om de mare caracter, care a însemnat foarte mult pentru CFR Cluj. Era foarte corect și avea o calitate pe care unii nu au apreciat-o, dar eu da. Spunea în față ceea ce crede și făcea asta și cu mine, era foarte direct. Nu te puteai supăra pe el pentru că era de o corectitudine extraordinară și așa gândea. Avea și multă dreptate.

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Am rămas prieteni și a fost și la ultimele meciuri cu băieții lui. Ne pare foarte rău și e o pierdere foarte mare pentru familia lui CFR Cluj, dar și pentru fotbalul românesc. Jucător de echipa națională, atâtea titluri, căpitanul nostru. I se potrivea rolul de primar. Ajuta pe toată lumea și toți îl iubeau. Suntem foarte triști și e foarte păcat. Condoleanțe familiei și Dumnezeu să îl odihnească!”, a mai spus președintele CFR-ului.

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CFR Cluj merge la înmormântarea lui Gabi Mureșan

CFR Cluj și-a efectuat cantonamentul de vară în Slovenia. Iuliu Mureșan a transmis că echipa se întoarce în țară vineri, 10 iulie, și va merge la înmormântarea fostului jucător legendar din Gruia. „Panin, Deac, Cadu, toți suntem foarte afectați. Făcea parte din fibra bună a CFR-ului. Gabi Mureșan a fost un om deosebit. Mâine ne întoarcem din cantonament și vom fi prezenți la înmormântare. Ne-au sunat mulți dintre foștii jucători ai lui CFR. Este foarte dureros. Un om pozitiv mereu, inteligent și harnic”, a încheiat Iuliu Mureșan, în exclusivitate pentru FANATIK.