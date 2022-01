Iuliu Mureșan, răspuns pentru FCSB la ironiile legate de gazonul de la derby: “Astea sunt condițiile la Dinamo” Exclusiv

Vestea că derby-ul Dinamo – FCSB nu va avea loc pe Arena Națională le-a oferit roș-albaștrilor un nou prilej de a trimite „săgeți” în direcția eternei rivale. Mărul discordiei a fost calitatea slabă a gazonulului – sau „orezăriei”, cum l-a numit Mihai Stoica – , unde elevii lui Flavius Stoican au disputat zilele trecute un amical cu Popești Leordeni, , scor 1-2.

Iuliu Mureșan răspunde ironiilor legate de gazonul pe care se va juca derby-ul Dinamo – FCSB

Contactat de FANATIK, Iuliu Mureșan a avut o reacție pe măsură, confirmând, totodată, că duelul programat duminică, 30 ianuarie, la ora 20:00 va fi ultimul al celor două echipe pe „bătrânul” stadion din Ștefan cel Mare, care urmează să fie demolat, așa cum site-ul nostru .

„Nu am ce replică să le dau celor de la FCSB, pentru că astea sunt condiţiile de la Dinamo. Nu avem ce să facem. Pe Arena Naţională există acele probleme şi nu putem juca.

Oricum, am înţeles că la vară se va demola stadionul Dinamo şi atunci echipa trebuie să îşi caute un stadion. Arcul de Triumf este o opţiune, dar am înţeles că trebuie să mai ia nişte avize”, ne-a declarat directorul executiv al alb-roșilor.

Mihai Stoica și-a ieșit din minți înaintea meciului: „Cel mai prost teren din istoria derby-urilor”

Zilele trecute, Mihai Stoica și critica decizia lui Flavius Stoican de a disputa acolo o partidă amicală cu doar câteva zile înaintea derby-ului. „Am o poză de la celebrul meci. Puteau să aleagă o altă variantă să strice terenul, nu să-i cheme pe băieții ăia de la Popești Leordeni.

De ce să-ți iei amical, să-i arăți lui Jonathan Rodriguez cum e terenul? Așa ceva nu se face, mai ales că ai fost fotbalist. Ok, nu e problemă, a făcut asta și Mourinho, dar terenul arată execrabil, e cel mai prost teren din istoria derby-urilor, poate doar în Ghencea, pe vremuri, a mai fost așa”, a răbufnit managerul general al roș-albaștrilor, la .

De asemenea, Toni Petrea i-a acuzat pe rivali că au decis ca partida să aibă loc în „Groapă” din dorința de a-și crea un avantaj, având în vedere că terenul nu se prezintă în condiții deloc bune și le poate pune, pe cale de consecință, mari probleme elevilor săi.

„Probabil e o strategie a lor, s-au gândit că așa au mai multe șanse, pe un teren mai puțin bun. Cred că au mai jucat meciuri pe Arena Națională, se putea juca acolo. Un derby merita un alt stadion, unde să fie și suporterii în număr mai mare, iar integritatea jucătorilor să nu aibă de suferit”, a spus tehnicianul la conferința de presă.

Flavius Stoican: „Gazonul este bun! Să nu mai aruncăm așa cu vorbele”

În schimb omologul său înaintea fluierului de start și nu s-a arătat deloc îngrijorat. Ba chiar i-a „înțepat” pe roș-albaștri, chiar dacă la ambele porți, spre exemplu, iarba lipsește cu desăvârșire.

„Se tot plâng atâta de gazon, ce să le facem acum, poate le dăm cu el în cap. Este bun, și la ora meciului o să fie și mai bun. Încă nu e aranjat. Au dat drumul oamenii la încălzire, la instalație. Normal că am cerut asta. Deci să nu mai aruncăm așa cu vorbele.

Cam peste tot, la toate terenurile în zona porții nu e gazonul așa bun. Sigur că sunt și alte terenuri care au iarbă și acolo. Offf, Doamne, Doamne, abia aștept meciul ăsta de mâine. Și după să vedem la ce nivel suntem.

Toate declarațiile au fost nefondate, 100%. Indiferent de situație am încredere că am o echipă și o să fim o echipă bună. Cu jucătorii care-și doresc, au și calitate. Au mai venit și jucătorii ăștia doi care sunt la mijlocul terenului și care or să ne ajute”, a declarat Flavius Stoican, în exclusivitate pentru FANATIK.