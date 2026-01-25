Iuliu Mureșan face anunțul așteptat de toți fanii lui CFR Cluj după meciul cu FCSB: „Era obligatoriu”

ADVERTISEMENT

Oficialul a fost fericit după ce echipa din Gruia a făcut încă un pas important către calificarea în play-off, iar acesta a ținut să-l scoată în evidență pe Daniel Pancu, antrenorul adus în locul lui Mandorlini și care a reușit să schimbe lucrurile în bine.

Daniel Pancu, lăudat de conducerea clubului CFR

Mureșan remarcă forma bună în care CFR Cluj este și a lăudat modul în care a fost pregătit meciul contra celor de la FCSB. Totuși, acesta rămâne precaut când vorbește despre play-off, mai ales că sunt mai multe formații care se luptă pentru acest obiectiv.

„Nu m-am gândit la proporția scorului, dar noi ne-am gândit că putem să nu pierdem sigur, chiar să câștigăm partida. Echipa e pe un trend ascendent, e a patra victorie consecutivă, avem 6 victorii de când a venit Pancu și echipa e pe o linie foarte bună. Cei de la FCSB știam că au niște probleme și că putem să profităm.

Au avut și meci joi, sigur că asta ne-a ajutat pe noi un pic. În primul rând, meciul a fost pregătit foarte bine. Deși ne-au plecat jucători foarte importanți, cei care au venit au compensat lipsa lor. (n.r. Daniel Pancu) Este o certitudine, rezultatele o arată. Are 6 victorii, un egal și o înfrângere de când a venit. Dacă ar fi început campionatul acum 8 etape, eram pe primul loc sigur. Oricum, e greu, sunt echipe între noi și locul 6, e și o diferență de puncte și etape au mai rămas puține”, a spus Iuliu Mureșan.

Iuliu Mureșan, anunț excelent pentru CFR Cluj: „Toată lumea e cu plata la zi”

Problemele cu banii sunt de domeniul trecutului, spune Mureșan, care anunță că toate salariile sunt la zi și asta oferă o stabilitate importantă echipei.

„Sigur că e posibil, dar depinde și de rezultatele celorlalte echipe și de aceea nu ne-am hazardat. Acum, cu fiecare victorie, începem să credem că e din ce în ce mai posibil să ajungem în play-off. Chiar mă gândeam că ar fi trist să fie un derby CFR–FCSB în play-out, cred că ar fi ceva ce nu s-a mai întâmplat. E posibil totul în fotbal, a fost foarte rău începutul de campionat, s-au făcut 13 puncte în primele 15 etape și alea ne-au tras mult în jos. Chiar dacă după ce am venit noi și s-au făcut schimbările care s-au făcut, a trebuit să renunțăm și la anumiți jucători.

Pe unii i-am vândut, la alții a trebuit să renunțăm pentru că nu confirmau, dar cu toate mișcările pe care le-am făcut, echipa este bună, e competitivă și, în primul rând, formează o echipă. Înainte era un grup de jucători individuali buni, acum e o echipă, se vede. Cred că acum suntem stabili, am trecut de niște momente de care era obligatoriu să trecem. Toată lumea e cu plata la zi, jucătorii, staff-ul. Se însănătoșește și situația financiară a clubului”, a mai spus Iuliu Mureșan la .