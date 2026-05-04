Iuliu Mureșan îi compătimește pe rivalii de la Rapid după înfrângerea cu CFR Cluj: „Nu e bine ce se întâmplă. Erau triști toți din staff”

Deși au șanse mici, cei de la CFR Cluj continuă să spere la titlul de campioană. Prezența în cupele europene este aproape asigurată, iar formația lui Daniel Pancu țintește tot mai sus. Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a fost extrem de mulțumit de rezultat, însă s-a arătat uimit de situația inexplicabilă de la Rapid.

Ce a observat Iuliu Mureșan în tabăra Rapidului după meciul de pe Giulești

CFR Cluj a obținut trei puncte importante în deplasarea de pe Giulești. Această victorie aproape că-i asigură prezența în UEFA Conference League, însă echipa lui Daniel Pancu continuă să spere la mai mult. Ardelenii au deschis repede scorul și și-au dublat avantajul până la pauză, însă în repriza secundă au scăzut din turație.

. Totuși, Iuliu Mureșan este interesat doar de rezultat, nu de joc, iar cele trei puncte nu-l pot face decât să fie în culmea fericirii. după șase meciuri fără victorie: „Mi-a plăcut rezultatul. Fotbalul e pe puncte. Sunt 3 puncte. Îmi place și dacă e 1-0 chinuit. Am jucat și bine, am avut două greșeli în apărare, dar după nu am mai avut emoții. Din fericire pentru noi, am băgat-o în poartă. A fost o prea mare siguranță a fundașilor noștri pe final, au vrut să fie mai tehnici decât trebuie pe final. A fost o nesincronizare și am luat gol. Am făcut cadou golul Rapidului. Am dominat, ne-am dorit mai mult victoria.

La Rapid nu e bine ce se întâmplă, s-au făcut investiții mari, transferuri, dar rezultate nu sunt. Erau triști toți cei din staff, supărați. I-am văzut. Eu sunt cu Mara în mașină, mă duce la hotel, de la meci. Mai este angajat al clubului. Nu vreau să intru în alte discuții, îl întrebați pe el când e cazul”, a declarat Iuliu Mureșan, în direct la

Neluțu Varga schimbă conducerea din temelii! Bogdan Mara ar putea pleca de la CFR Cluj

CFR Cluj a avut un sezon nesperat de bun, după ce în debutul stagiunii se temea că nu va reuși să ajungă în play-off. Venirea lui Daniel Pancu a fost exact lucrul de care formația ardeleană avea nevoie, iar în acest moment este aproape sigură de cupele europene. Neluțu Varga vrea să-și întărească posturile din conducere pentru ca sezonul viitor să fie unul strălucit, iar pentru acest lucru este gata să-i readucă la echipă pe Marian Copilu și Ionuț Ivașcu.

„Ionuț Ivașcu și Marian Copilu vor veni în club, sută la sută. Sunt alegerile mele, pentru a reechilibra clubul și pentru a face performanță. Se schimbă organigrama. Iuliu Mureșan, președinte, Marian Copilu va fi director executiv și Ionuț Ivașcu va fi consilierul meu personal. L-am cooptat și pe Cadu, care are multe conexiuni și are o legătură strânsă cu istoria lui CFR, așa că știe ce avem nevoie. A vorbit și cu Pancu și împreună cu Marian, cu Ionuț și cu Iuliu vor găsi soluții ca să întărim echipa”, a declarat patronul lui CFR Cluj conform

, iar o viitoare colaborare cu FC Argeș nu este exclusă: „Cu Dani Coman suntem prieteni buni de mulţi ani de zile. Au fost discuţii referitor la situaţia asta, dar repet, sunt mai multe discuţii în acest moment. Sunt la CFR Cluj, vreau să termin campionatul acolo, îmi doresc să luăm titlul. Din vară o să vedem”, a declarat directorul sportiv pentru FANATIK.