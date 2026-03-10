Iuliu Mureşan, ironie maximă după a 11-a victorie a CFR-ului în SuperLiga: “Noi suntem grupul de la Cluj!” Se anunță din nou război în derby-ul orașului?!

ADVERTISEMENT

CFR Cluj nu se mai oprește din câștigat meciuri în SuperLiga. Elevii lui Daniel Pancu au ajuns la 11 victorii consecutive, după succesul cu Dinamo. Acest moment excelent al trupei din Gruia i-a permis lui Iuliu Mureșan, președintele echipei ardelene, să facă o ironie la adresa celor care au contestat rezultatele echipei lui Pancu.

Ce spune Iuliu Mureşan după a 11-a victorie a CFR-ului în SuperLiga: “Noi suntem grupul de la Cluj!”

CFR Cluj a învins fără prea mari emoții pe Dinamo, scor 2-0, în runda a 30-a, ultima, a sezonului regular. În urma acestui succes, elevii lui Daniel Pancu au urcat pe locul 4, poziție de pe care încep automat și play-off-ul. În acest moment, pretențiile feroviarilor sunt maxime: titlul de campioană.

, Iuliu Mureșan și-a permis o ironie față de contestatari. De-a lungul anilor, când acesta a mai fost în Gruia, s-a vorbit mult, în sens negativ, de așa-zisul ”Grup de la Cluj”.

Președintele ardelenilor spune că, în prezent, adevăratul grup de la Cluj este echipa lui Daniel Pancu. ”Grupul de la Cluj e lotul, jucătorii. Noi suntem grupul de la Cluj în fotbal (n.r. echipa lui Daniel Pancu)”, a spus Mureșan, în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA.

Cum se anunță derby-ul oraşului – U vs CFR: ”Nu ne sperie nimeni în fotbal!”

Luni, 16 martie, pe Cluj Arena, U și CFR se întâlnesc într-un derby al orașului care se anunță mai tensionat și mai echilibrat decât niciodată. Este primul meci după duelul cu scântei din Gruia, ”soldat” cu .

Întrebat cum va fi acest meci cu rivalii din Cluj-Napoca, Iuliu Mureșan a spus că va fi un derby mult așteptat, pe care CFR vrea să îl câștige. Președintele feroviarilor spune că elevii lui Pancu nu se vor speria de atmosfera din tribune, care cu siguranță va fi extrem de ostilă.

”Va fi un derby, meciul cel mai disputat pentru noi. Meciuri grele vor fi și cu alte echipe. Dar cel mai interesant, cel mai tentant pentru noi, în care vrem să obținem victoria, este acest derby. Eu mă bucur că începem așa. Meciurile sunt frumoase când joci fotbal, câștigi, și ai spectatori în tribune.

Cu Dinamo am avut mulți spectatori în tribune. Sunt convins că și la U Cluj va fi la fel. Galeria lor îi va susține, dar pe noi asta ne motivează. Nu ne sperie. De fapt, pe noi nu ne sperie nimeni în fotbal. Dacă ești fricos în fotbal nu ai ce să cauți. Jucăm fără frică, cu respect pentru adversari, dar vrem să îi batem”, a punctat Mureșan.

Care este obiectivul lui CFR Cluj în play-off

CFR Cluj este la doar 3 puncte de liderul Universitatea Craiova. În acest moment, elevii lui Pancu se gândesc la titlu, dezvăluie Iuliu Mureșan: ”Vom trage tare pentru a obține primul loc. Și băieții în vestiar au început să vorbească de acest lucru. E munca lor.

Un lucru e clar, că suntem cea mai în formă echipă. Perspectiva este această linie: putem spera la câștigarea campionatului. Obiectivul este o cupă europeană. Dacă luăm campionatul, cu atât mai bine”, mai declară șeful din Gruia.