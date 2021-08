Iuliu Mureşan l-a avertizat pe unul dintre titularii lui Dinamo: “Gestul e reprobabil”

Echipa antrenată de Dario Bonetti a , scor 0-1, cu echipa antrenată de Emil Săndoi, Chindia Târgoviște.

Iuliu Mureșan, despre gestul lui Eșanu: „Gestul e reprobabil”

Iuliu Mureșan crede că lucrurile se vor regla în viitorul apropiat dacă roș-albii vor primi dreptul de a face transferuri.

„E greu să promovezi jucători tineri, avem mulți jucători foarte tineri. Trebuie să câștigăm următorul meci de acasă. Gestul lui Eșanu e reprobabil, am stat de vorbă cu el.

I-am spus să nu mai facă astfel de lucruri. Și el a fost tânăr, a greșit. Și-a cerut scuze față de toți, inclusiv față de mine. Totul vine de la determinare.

Am emoții dacă vom putea debloca transferurile. Sperăm s-o facem cât mai curând. Clubul nu dă bani din urmă nimănui, Deian vorbește de alte lucruri!

Nu știu dacă Deian are dreptate în ce spune, eu sigur am în ce zic și susțin eu. Fiecare dintre noi avem dreptate”, a declarat Iuliu Mureșan la emisiunea “Ora exactă în sport” de pe .

Deian Sorescu a răbufnit la adresa conducerii lui Dinamo

Mijlocașul dinamovist a recunoscut că se simte afectat de problemele din ultima perioadă și știe că această tensiune în care trăiește își pune amprenta asupra evoluțiilor sale. Fotbalistul a cerut liniște și siguranță pentru a se putea concentra exclusiv pe ceea ce are de făcut pe terenul de joc.

„Eu nu am discutat cu nimeni. Nu ştiu ce aţi auzit dumneavoastră. Am văzut prin presă, dar nu e adevărat ce am vorbit, dar nu vreau să mai întru în discuţii.

Poate nu sunt dorit, poate sunt doar o marfă şi atât, n-am ce să spun. Cum mă simt? Cred că se vede pe teren, pentru că la orice clinci, la orice chestie sunt nervos.

În momentul de faţă sunt la Dinamo şi joc la Dinamo până în ultimul minut, până când voi fi plecat sută la sută. Dar, până atunci, voi da totul pe teren, pentru că o fac pentru mine şi o fac pentru a mulţumi o lume întreagă.

Ce îmi trebuie? Linişte! Linişte şi siguranţă. Şi au fost foarte multe probleme, dar mai bine îi întrebaţi pe cei din conducere, că ei ştiu mai bine.

Fanii nu ştiu adevărul. De asta şi suntem unii cu psihicul la pământ, unii poate mai putem, unii poate nu au mai putut şi au plecat. Poate s-a rezolvat cu unii jucători, poate s-o fi rezolvat, dar cu mine, personal, nu s-a rezolvat absolut nimic, va spun din punctul meu de vedere” a declarat Deian Sorescu.

Steliano Filip a ajuns la capătul răbdării cu conducerea lui Dinamo

Într-o perioadă în care se vorbește de alte plecări ale unor jucători importanți precum sau Paul Anton, Steliano Filip lasă de înțeles ca e dispus să plece și el dacă conducerea nu își va respecta promisiunea.

“Dacă și eu plec, nu că Dinamo ar sta într-un jucător, dar în situația de față chiar e nevoie de jucători cu experiență. Nu mă gândesc la plecare, dar nici nu pot continua așa. Am avut o înțelegere și deocamdată nimic.

Nu vreau să vorbesc mai multe acum, pentru că sunt și supărat după această înfrângere. Se pare că nu prea sunt cu mine cei de sus”, a spus Steliano Filip.