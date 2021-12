Iuliu Mureșan l-a făcut praf pe Mircea Rednic: „E foarte negativist, i-a divizat pe jucători. Nu se controlează!”

Administratorul special al lui Dinamo a povestit și că l-a rugat pe tehnician să nu își mai certe jucătorii în public sau după meciuri, însă nu a fost ascultat.

Totodată, Iuliu Mureșan a spus că îi este greu de crezut că este vina doar a jucătorilor, antrenorul fiind nevinovat de fiecare dată, după cum susținea Mircea Rednic după înfrângeri.

Iuliu Mureșan l-a făcut praf pe Mircea Rednic

praf pe Mircea Rednic după demisia lui de la Dinamo, FANATIK și l-a caracterizat pe antrenor ca fiind o persoană negativistă:

„Ar fi fost mai mulți de 15 jucători care ar fi urmat să plece de la Dinamo și ca să aduci înapoi câți? Din ianuarie de ce să fie judecat? Nu știu dacă e corect.

Îl respect, nu am nimic cu el, dar îi reproșez că el ca persoană e foarte negativist, i-a divizat pe jucători care nu formează o echipă. Dacă jucătorii nu pun umărul, nu formează un grup… e greu”.

„Mereu era vina jucătorilor, niciodată a lui, ceea ce nu e chiar așa. Nu și-a revenit… eu am mai vorbit cu el să nu mai spună anumite lucruri la nervi, dar nu se poate abține… se enervează și nu se concentrează.

Nu poți doar să critici jucătorii, pentru că după îi pierzi. Jucătorii mi-au trimis mesaje și mi s-au plâns de atmosfera din lot și că sunt doar certați, niciodată apreciați”, a mai spus Iuliu Mureșan, la TV .

„Am greșit că am ascultat de prea multă lume de la Dinamo!”

Iuliu Mureșan a continuat și a spus că și-a dorit să își depună demisia, FANATIK, pe care o avea scrisă, însă a regândit situația și nu a mai vrut să plece, fiind convinsă că poate scoate mai mult de la echipă.

Totodată, Iuliu Mureșan a adus aminte și de punctele de la preluarea echipei: „Jucătorii sunt ăștia pe care îi avem, iar jocul e sub valoarea fotbaliștilor din lot.

A făcut șase puncte din 33 puse în joc… e chiar puțin. A luat niște decizii care nu mi se par în regulă!”.

„Eu chiar am vrut să îmi dau demisia, dar nu sunt genul să fug. Am greșit că am ascultat de prea multă lume de la Dinamo”, a mai spus Iuliu Mureșan.