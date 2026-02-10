Iuliu Mureșan, noi dezvăluiri în scandalul Bergodi – Cordea, înainte de comisii: „Nici nu i-a răspuns la mesaj. Nu îi pare rău”. Video

ADVERTISEMENT

CFR Cluj continuă să aibă un parcurs de vis alături de Daniel Pancu pe banca tehnică, iar Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, este foarte încrezător în jocul fotbaliștilor săi. După ce CFR s-a calificat în sferturile Cupei României Betano, oficialul ardelenilor a vorbit despre forma echipei, dar și despre scandalul momentului dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi.

Iuliu Mureșan, entuziasmat de jocul lui CFR Cluj. Ce a declarat după calificarea în sferturile Cupei României Betano

CFR Cluj a remizat cu Rapid pe teren propriu, însă acest rezultat a fost destul de bun pentru ca „feroviarii” să obțină calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Ardelenii au terminat grupa pe locul secund, iar în următoarea fază ar putea da peste Craiova, FCSB sau UTA.

Iuliu Mureșan s-a obișnuit cu victoriile, după o serie de șapte succese consecutive în meciurile oficiale, iar egalul nu l-a satisfăcut complet. Echipa s-a schimbat radical de când el și Daniel Pancu au fost numiți în funcție, însă conducătorul lui CFR nu vrea să dezvăluie „rețeta succesului”:

„Mi-ar fi plăcut să câștigăm, dar sigur că e bun și egalul. Pancu a fost nevoit să menajeze foarte mulți jucători. Ne-am calificat și asta este foarte important. Suntem în obiectiv cu Cupa. În campionat, dacă atunci când am venit eu și Pancu am spus că play-off-ul este prea departe, acum ne gândim, pentru că suntem foarte aproape. La Cupă se poate. La campionat suntem departe, dar nu se știe după ce se înjumătățesc.

(n.r. – vreți să evitați FCSB în sferturi?) Nouă nu ne este frică de nimeni. Cu cine jucăm, pe ăla vrem să-l batem. Avem acum o așa încredere în noi de zicem că putem să batem pe oricine. Lupta este la play-off, nu la titlu. Noi suntem acum pe 7, dacă mai obținem trei victorii, ca să nu zic patru, sigur vom fi în play-off. La CFR s-au schimbat multe de când am venit, dar nu vreau să dau rețeta succesului ca să n-o ia alții”, a spus Iuliu Mureșan la finalul partidei cu Rapid.

Andrei Cordea i-a transmis scuze lui Bergodi, însă italianul nu a răspuns. Detaliile oferite de Iuliu Mureșan

pentru a-și afla pedepsele după incidentele de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj. Iuliu Mureșan a dezvăluit că fotbalistul i-a scris un mesaj superb antrenorului italian, prin care și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, însă Bergodi nici măcar nu a răspuns:

„Mâine la comisie merge Cordea, pentru că el a fost protagonist. Îmi pare rău că povestea s-a deturnat în defavoarea lui Cordea și încearcă unii și alții să îl scoată vinovat, dar nu are cum să fie el vinovat. El a avut niște discuții din teren cu Nistor, iar el a răspuns. Cordea a continuat să-i răspundă lui Nistor, dar nu i s-a adresat lui Bergodi. Eu nu cred că este adevărat. Dacă poate dovedi cineva… eu cred că nu a fost așa.

Și dacă Cordea sărea la bătaie cu cineva, un antrenor de 61 de ani să vină să sară la bătaie… îl descalifică pe Bergodi. Îmi pare rău de el. Este un antrenor bun și un om serios, dar îi joacă firea feste. Își pierde controlul, din păcate. Cordea sigur va primi cel puțin două etape, pentru că a primit roșu direct, cu toate că el nu a avut nicio implicare în acel meleu. Mergea spre tunel când a primit roșu. Și-a adus arbitrul aminte după 10 minute? Probabil că are o memorie bună arbitrul și și-a adus brusc aminte.

Cordea a trimis un text frumos și sincer pentru domnul Bergodi. Nici nu știam că poate scrie așa frumos Cordea. Nici nu a răspuns Bergodi. El nu a zis nimic, se pare că nu îi pare rău”, a comentat Iuliu Mureșan scandalul dintre Cordea și Bergodi.

Explicațiile lui Iuliu Mureșan după ce Costel Gâlcă s-a plâns de terenul din Gruia

Rapid a fost eliminată din Cupa României Betano la finalul partidei de la Cluj, iar care i-a încurcat foarte mult pe fotbaliști. Iuliu Mureșan este conștient că terenul nu este tocmai bun, însă a ținut „să-l înștiințeze” pe antrenorul Rapidului că și jucătorii lui CFR au jucat pe același teren:

„Terenul este pentru ambele echipe. Acum, pe frigul ăsta, nu ai ce face. La Cluj știți ce climă a fost. A fost zăpadă și de jumătate de metru la un moment dat”, a mai spus Iuliu Mureșan.