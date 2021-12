Iuliu Mureșan dezvăluie de ce întârzie numirea lui Flavius Stoican la Dinamo: “Nu se aștepta să îl chemăm!”. Săgeţi către Rednic. Exclusiv

Flavius Stoican a fost numit pe data de 21 decembrie ca fiind noul antrenor al celor de la Dinamo. , “Puriul” fiind demis la o zi după ultimul meci din 2021, pierdut de “câini” cu 0-2 în fața celor de la Farul.

Iuliu Mureșan dezvăluie de ce întârzie numirea lui Flavius Stoican la Dinamo: “Nu se aştepta!”

Fanii au fost nemulțumiți de faptul că a trecut o săptămână de la numirea lui Flavius Stoican și . Fanii din PCH i-au reproșat și lui Iuliu Mureșan lipsa de comunicare din ultimul timp.

Administratorul special al clubului, Iuliu Mureșan, rupe tăcerea și declară pentru FANATIK că Stoican va fi prezentat oficial pe 5 ianuarie, la reunirea lotului. Antrenorul “câinilor” va petrece Revelionul în SUA, urmând să revină în țară pe 4 ianuarie:

ADVERTISEMENT

“Nu putem să facem prezentarea lui Flavius Stoican decât pe 5 ianuarie. Avea un bilet și trebuia să plece. Nu se aștepta să îl chemăm la Dinamo și nu și-a mai putut schimba programul, dar l-a scurtat. Vine în patru ianuarie și o zi mai târziu o să îl prezentăm”, a spus Mureșan.

Noi “săgeţi” trimise spre Rednic: “Așa este firea lui, din păcate”

Iuliu Mureșan este omul care și-a asumat demiterea lui Mircea Rednic de la Dinamo. Președintele clubului i-a reproşat fostului antrenor că a dezbinat vestiarul, iar primul obiectiv al noului antrenor va fi să refacă atmosfera în echipă:

ADVERTISEMENT

“A fost o relație foarte grea cu jucătorii, așa este firea lui, din păcate. De asta nu a avut succes nici la celelalte cluburi din cauza faptului că ceva se încurcă în relația lui cu jucătorii. Nu vreau să intru în amănunte.

“Nu am crezut că așa ceva este posibil”

Când am venit la Dinamo în iulie, era un grup foarte dezbinat. Nu am mai văzut așa ceva. Eu am mai lucrat doar la două cluburi, CFR Cluj și un an și două luni la Hermannstadt. Dar nu am crezut că așa ceva este posibil. Jucătorii au venit din cantonament, nu au vrut să joace niciun meci amical, nu se pregăteau.

ADVERTISEMENT

Alergau ușor, lucru care ne-a costat foarte mult și clubul și pe jucători. Este greu să revii când ai jumătate de pregătire. Reziști cu greu. Apoi pierzi meciuri și intri în degringoladă din care ieși foarte greu.

“Nu vor mai fi grupuri și grupulețe la Dinamo”

Am reușit să refacem grupul. Dacă eu am avut o calitate, asta a fost, să adun oamenii. Mă refer la vestiar, am reușit, dar apoi a venit Mircea Rednic și nimic nu a mai funcționat. Au apărut vechile tensiuni și vechile probleme.

ADVERTISEMENT

Și atunci lucrurile au mers prost. Acum, asta vom face. În primul rând vom schimba atmosfera în echipă, în grup. O să facem cu siguranță o echipă cu toți jucătorii, nu vor mai fi grupuri și grupulețe la Dinamo. Acest lucru va conta cel mai mult”, a spus Mureşan pentru FANATIK.

Dinamo este penultima în Casa Pariurilor Liga 1 cu 12 puncte adunate după 21 de etape. “Câinii” au obţinut o singură victorie în ultimele patru luni, 1-0 împotriva celor de la Chindia Târgovişte.

ADVERTISEMENT