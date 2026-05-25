Iuliu Mureșan, prima reacție după atacurile suburbane ale lui Pancu. „Eu cunosc doi Pancu! Nici nu a mai venit la petrecerea lui Deac!”. Cine vine antrenor la CFR Cluj?

Daniel Pancu a lansat un atac fără precedent la adresa lui Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj. din ultima etapă din SuperLiga. „Pancone” este încă în acte tehnicianul echipei din Gruia, având o clauză de reziliere de 50.000 de euro.

Iuliu Mureşan, şocat de atacul lui Daniel Pancu la adresa conducerii CFR Cluj: „E bipolar!”

Preşedintele Iuliu Mureşan a reacţionat la FANATIK SUPERLIGA după atacul suburban al lui Daniel Pancu, declarându-se şocat de spusele antrenorului. Oficialul a dezvăluit că Pancu nu a vrut nici măcar să participe la petrecerea de final de an, unde a fost celebrată şi retragerea lui Ciprian Deac:

„Eu cunosc doi Pancu. Unul care până acum o lună era un antrenor foarte bun şi cu care am făcut o treabă extraordinară, care era şi băiat bun. Şi un alt Pancu, transformat, care îmi vine greu să îl recunosc. Este alt om. Am rămas şocat de acest atac. Esta foarte urât să spui aşa ceva. Am stat alături de el tot timpul. Tot ce a cerut, 99% s-a rezolvat. Îl înţeleg că vrea să meargă la Rapid, dar e mai simplu să spună că vrea să plece acolo. Orice contract poate fi reziliat. Dacă erau clauze, se putea negocia. Nu trebuia tot circul ăsta şi să dai vina pe noi.

Chiar nu înţeleg. Am rămas şocat de nivelul în care s-a exprimat şi cum se ambalează aşa. Dar eu sunt elegant şi diplomat, nu vreau să intru în polemică. M-a dezamăgit foarte tare. Ştiu de unde vin toate problemele astea şi nu vreau să comentez mai multe. E o problemă mare în comportamentul lui şi asta se poate repeta la orice club merge. De la el vine. Nu mi se pare bipolar, chiar este bipolar. Chiar şi la ultimul interviu, a început frumos, apoi l-a iritat ceva şi a crescut ritmul jignirilor. Îl înţeleg, dar nu îmi place şi cred că îşi face singur rău.

Era un moment festiv, de bucurie, nu trebuia să facă asta. A fost urât. Apoi a mai fost o chestie. Am organizat o petrecere cu echipa pentru câştigarea campionatului şi pentru retragerea lui Ciprian Deac şi n-a vrut să vină. Au fost dezamăgiţi jucătorii. A fost imediat după meci. A început pe la 12 noaptea, până la 03:00 dimineaţa. Putea să vină şi să îi salute pe jucători, să îi ia la revedere.

Dar n-a venit nici la petrecerea lui Deac. Mi-au spus vreo patru jucători că trebuia să vină până acolo. Nimeni nu îi făcea nimic. Eu nu o să îl jignesc în acest fel. Nu a umbrit acest lucru retragerea lui Deac. A fost o ceremonie simplă, dar impresionantă. Pe Deac o să îl facem vicepreşedinte la club. Nu o să stau până la 100 de ani şi mi-aş dori să vină după mine”, a spus preşedintele Iuliu Mureşan la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Pancu, antrenor în acte la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu clauza de 50.000 de euro

Ruptura pare iremediabilă după aceste declaraţii şoc, însă la mijloc există o clauză de 50.000 de euro. , la fel şi oficialii ardelenilor trebuie să dea suma dacă vor să îl dea afară. Ce se întâmplă cu bonusul de calificare în Conference League:

Cu Pancu sunt doar declaraţii de presă. Nu am primit nimic de la el, este antrenorul nostru. Nu ştiu ce gânduri are Edi Iordănescu. O să vedem. Deocamdată noi suntem blocaţi pentru că postul e ocupat. Eu fiind corect nu prea m-am agitat să caut antrenor. Dar începând de zilele astea, mă gândesc şi la aspectul ăsta. Deocamdată noi avem antrenor. Mi-e greu să spun dacă mai putem coabita. Dar e foarte greu să accept aşa ceva.

Nici nu am vorbit cu Neluţu Varga despre acest subiect, să avem o atitudine comună despre subiect. Până miercuri vreau să ştiu pe ce cale o luăm şi pentru data de 10-11 iunie să avem antrenor, care să pregătească şi cantonamentul. (Clauza de reziliere de 50.000 cu prima de cupe europene de 50.000 se compensează?) Doar dacă vor părţile. Sunt două chestii separate. Dacă vrea să se despartă trebuie să plătească această clauză şi noi plătim bonusurile când se vor plăti ele. Dar asta nu înseamnă că trebuie poimâine. Inclusiv dacă îl dăm noi afară e tot 50.000 de euro. Prima dată trebuie să plătească el clauza şi apoi plătim şi noi bonusul.