Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”. Condiția pusă lui Neluțu Varga. Exclusiv

Iuliu Mureșan revine la CFR Cluj, după ce în prima perioadă în care a activat pentru ardeleni a făcut mari performanțe la club. Noul președinte al ardelenilor i-a pus o singură condiție patronului Neluțu Varga înainte de a reveni la echipa de care este legat sufletește.

Condiția pe care Iuliu Mureșan i-a pus-o lui Neluțu Varga pentru a reveni la CFR Cluj

Înainte să accepte termenii lui Neluțu Varga, Iuliu Mureșan, noul președinte al clubului CFR Cluj, a avut o condiție clară pentru patronul ardelenilor. Noul oficial al clujenilor a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că va începe treaba de la ora 13:00, însă nu ar fi acceptat să revină fără ca Răzvan Zamfir, membru din stafful echipei, să rămână în club:

„Acum mă întorc la Cluj. Am fost la un botez la Sebeș și merg direct la club. La ora 13:00 mă apuc de muncă. A fost o decizie importantă, m-a sunat domnul Varga și am decis împreună să mă reapuc de treabă. Eu oricum am stat departe de fotbal în ultimul timp, dar simt că încă mai am energie și forță să fac treabă și să readucem CFR-ul acolo unde a fost atâția ani.

Este o situație mai dificilă, dar cred că vom reuși să punem lucrurile la punct. În câteva zile o să-mi dau seama exact de tot ce este la club. Pur și simplu eu mă întorc acasă și știu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toți oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulțumim. Va rămâne și Răzvan Zamfir, cu care am o relație specială și care a fost una dintre condițiile pe care le-am pus lui Neluțu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj. A fost aceea ca Răzvan Zamfir să continue alături de noi. Mi-a fost dor de fotbal și cred că încă mai pot oferi fotbalului și CFR-ului multe lucruri. O să punem lucrurile la punct și în câteva zile totul va fi în regulă. Sper să ne batem din nou la trofee și la titlu cu CFR-ul”, a declarat Iuliu Mureșan, noul președinte al lui CFR Cluj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Iuliu Mureșan, sunat de Cristi Balaj și Neluțu Varga pentru a face o masă cu jucătorii

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan a dezvăluit că a fost sunat în urmă cu aproximativ o lună de Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, pentru a organiza o masă mare cu jucătorii, exact ca pe vremuri:

„Și pentru mine a fost o surpriză. Am văzut că lucrurile nu merg bine la CFR Cluj în ultima perioadă. Rezultatele slabe sunt doar pe un fond de probleme. Am fost rugat în urmă cu o lună și ceva, de Cristi Balaj și Neluțu, să fac o masă cu jucătorii. Poate mai stăm de vorbă și facem un declic. La mine acasă, știi ce făceam înainte la mine acasă. Am prins o zi frumoasă, cu mâncare, băutură, dar sigur că am socializat cu echipa, am cunoscut și jucătorii noi pe care nu-i cunoșteam personal. Mi-au zis tot felul de lucruri și am văzut că sunt niște probleme. I-am spus lui Neluțu, pentru că el era plecat și nu a putut să participe”, a povestit Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

De cât timp negociază Neluțu Varga cu Iuliu Mureșan

Noul președinte de la CFR Cluj a dezvăluit că a avut mai multe discuții cu patronul Neluțu Varga, care oscila între el și Marian Copilu. Iuliu Mureșan a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum au decurs negocierile în ultima săptămână și recunoaște că i-a recomandat lui Varga să aleagă a doua variantă, datorită tinereții lui Copilu.

„Neluțu, de vreo săptămână și ceva, mă tot tatonează, dar fără să spună. Luni am vorbit cu el și m-a sunat dimineața. I-am spus: «Uite, dacă tot m-ai sunat, îți dau un sfat. Ia-l pe Marian Copilu. E mai tânăr decât mine, e mai șmecher. Eu pot să vă ajut mai din umbră, dar dacă aș fi în locul tău, asta aș face». Mi-a zis: «Vreau să-ți spun ceva, tu ești cu un vârf de barcă în față». Apoi m-a sunat în fiecare zi și până la urmă mi-a zis: «Tati, nu are cine, tu trebuie să vii». Aseară pe la ora 17-18 am acceptat. Eu am avantajul că sunt de-al casei. Stăteam bine acasă, nu era problemă. Dar uite, acum, la vârsta mea, și după o pauză, merg la serviciu. Am 71 de ani, merg spre 72, dar am energie și încă sunt lucid. Am trei ani de când stau pe bară, ultima dată am fost la Dinamo”, a declarat președintele lui CFR.

Pe ce perioadă a semnat Iuliu Mureșan și care sunt obiectivele pe care și le-a impus la CFR Cluj

CFR Cluj se află în una dintre cele mai grave situații în campionat din ultimii ani. Ardelenii sunt departe de play-off, însă nimic nu este imposibil. Iuliu Mureșan speră să prindă primele șase locuri la finalul sezonului regulat, însă obiectivul principal va fi Cupa României. Totodată, el a dezvăluit și pe ce perioadă va semna contractul:

„Încă nu am semnat. Urmează! Acum mă întâlnesc la club cu jurista clubului. Am vorbit cu Neluțu să facem un contract până în vară, iar dacă lucrurile merg bine îl prelungim. Stai să meargă treaba și apoi ne-om înțelege. Dacă merge treaba, toată lumea este fericită. Cât am energie și sunt sănătos, muncesc.

Eu zic așa, părerea mea, nu am vorbit despre asta, pentru că Neluțu e plecat și abia săptămâna viitoare vine. Obiectivul cel mai important este să câștigăm Cupa României, eu așa o văd. Cupa ne poate duce în UEFA. Apoi, să intrăm în play-off. Încă se poate, dar trebuie să obținem victorii. Cupa și play-off-ul, astea sunt obiectivele. Din păcate, anul ăsta e cel mai slab ca obiective pe care putem să le punem de când am preluat clubul cu Arpad Paszkany. Până acum vizam doar titlul, dar trebuie să fim realiști”, a explicat Mureșan în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Cine rămâne la CFR Cluj alături de Iuliu Mureșan

Noul președinte al lui CFR Cluj a anunțat că nimeni din actualul staff nu va mai pleca. Atât Răzvan Zamfir, cât și Bilașco, Mara sau Mandorlini vor rămâne la CFR Cluj pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul:

„Răzvan Zamfir și Bilașco rămân. Răzvan a fost primul pe care l-am sunat după ce mi-a propus Neluțu. A fost o condiție pe care mi-am impus-o eu pentru a reveni. Toată lumea rămâne la club. De când s-a aflat că eu voi reveni la club, toți mi-au dat mesaj, inclusiv și Mandorlini. M-a sunat, am și vorbit cu el, mi-a scris un mesaj foarte frumos. O să-l sun și acum să le urez baftă”, a spus oficialul clujenilor.

Iuliu Mureșan, învățături de la mai-marii fotbalului. Ce a preluat de la Rummenigge și Hoenes

CFR Cluj nu a avut performanțe mari doar pe plan intern alături de Iuliu Mureșan, ci și în cupele europene. Ardelenii au reușit victorii impresionate precum cele cu Manchester United sau AS Roma, iar noul președinte al CFR Cluj a vorbit despre aceste reușite și a dezvăluit ce învățături a preluat de la Rummenigge și Hoenes:

„M-am gândit foarte mult. Nu am cum să nu fiu legat de club. Este ca un copil al meu pe care l-a crescut. Când am luat noi CFR-ul era într-un anonimat total și se lupta cu mari probleme în Liga a II-a și a III-a. Am reușit să facem niște lucruri foarte frumoase, lucruri care rămân în istoria fotbalului românesc și nu numai. Am intrat în istoria fotbalului românesc și mondial cu victoria cu Manchester United. A fost ultima înfrângere pe care a suferit-o Sir Alex Ferguson pe teren propriu înainte de a se retrage. La început, când eram fără experiență, mă supăram când pierdeam sau dacă se întâmpla ceva într-un meci, dar am învățat să fiu calm, că nu este chiar așa. Important e să fim civilizați și să respectăm. Acest lucru l-am învățat de la Bayern, de la nume mari, precum Rummenigge și Hoenes”, a mai povestit Mureșan.

Iuliu Mureșan revine la CFR Cluj după 7 ani. Ce performanțe a reușit alături de clujeni

însă oficialul ardelenilor nu se află la prima experiență la Cluj. El a fost alături de CFR Cluj pentru o perioadă extrem de lungă, încă din anul 2001. La finalul anului 2018, Iuliu Mureșan părăsea formația din „Gruia” și mai activa pentru scurte perioade la FC Hermannstadt și Dinamo.

(07/08, 09/10, 11/12, 17/18) și patru Cupe ale României (07/08, 08/09, 09/10, 15/16). El a plecat de la echipă chiar înaintea unei noi perioade de glorie a CFR-ului, care a dominat timp de mulți ani întrecerea internă.