Iuliu Mureșan, primele decizii la CFR Cluj: „Transferul lui Louis Munteanu? O prioritate”. Ultimele detalii despre venirea lui Dan Petrescu

După ce a activat ultima dată la Dinamo, echipă cu care a retrogradat în liga secundă, Iuliu Mureșan este din nou parte din fotbalul românesc în calitate de oficial.

Iuliu Mureșan, anunț despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj

Acesta este noul președinte de la CFR Cluj, după ce l-a înlocuit pe Cristi Balaj, omul care a deținut funcția în ultimii ani. Iuliu Mureșan a venit și a început imediat treaba, fiind nevoit să caute un înlocuitor pentru Andrea Mandorlini, tehnicianul italian dat afară din cauza rezultatelor nefaste pe care formația ardeleană le-a avut. Se pare că alesul este Dan Petrescu, după ce discuțiile dintre antrenor și cei din club au fost pozitive. Acesta nu poate însă să preia echipa imediat și totul se va parafa în câteva săptămâni.

“Cu Dan Petrescu am vorbit foarte mult zilele astea. Ştiţi că Dan Petrescu trăieşte fotbal şi trăieşte CFR. E clujean. Din păcate, are o problemă de sănătate care este în curs de rezolvare. Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum la echipă. L-aş vrea oricând, dacă ar fi sănătos, poimâine l-aş vrea, cu stafful care e acum, sigur am reuşi lucruri bune.

Să sperăm că se va însănătoşi, dar nu poate spune nimeni, nici noi, nici el. Dorință este de ambele părţi, dar nu ştim când. Va fi în funcţie de starea lui de sănătate şi de cum va fi el după tratamentele pe care le face. Hoban va fi o lună şi în ultima săptămână vom lua o decizie, să vedem cine va fi antrenor”, a declarat Iuliu Mureșan.

Cine va conduce echipa CFR Cluj până la sosirea lui Dan Petrescu

, echipa o să fie pregătită de Ovidiu Hoban. Fostul mijlocaș a făcut parte din stafful lui Andrea Mandorlini, iar acum va îndeplini funcția de antrenor interimar, până când Petrescu își va rezolva problemele de sănătate.

, fiind în luptă pentru a se apropia de locurile de play-off. CFR Cluj ocupă locul 11, cu doar 13 puncte, la 6 puncte distanță de Oțelul Galați, echipă care este în acest moment pe poziția a 6-a. Formația din Gruia urmează să aibă un test dificil sâmbătă, contra celor de la Farul Constanța, o echipă care, la rândul ei, speră să se califice în play-off.

Ce a spus Iuliu Mureșan despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan, noul președinte de la CFR Cluj, a declarat, de asemenea, că una dintre priorități ar fi transferul lui Louis Munteanu pe bani mulți. În contextul problemelor financiare pe care le are clubul, plecarea atacantului ar fi o adevărată gură de oxigen.

„Transferul lui Louis Munteanu ar fi o prioritate pentru noi, având probleme financiare sigur că vânzarea lui Munteanu ar fi o mare bulă de oxigen. Şi mai ales la o sumă cât mai mare dacă ar fi. Dar cred că ne descurcăm şi dacă nu îl vindem.

Am văzut că Prunea a declarat că e dezastru, insolvenţă. Nu se pune problema deocamdată. Avem datorii, probleme financiare, dar le gestionăm. Jucătorii au un salariu în urmă, la centrul de juniori şi la administraţie sunt salariile la zi”, a mai spus Iuliu Mureșan.