Iuliu Mureșan, reacție dură după ce CFR Cluj s-a apropiat la un punct de play-off: „Când am venit, era dezastru”

Iuliu Mureșan a intrat în direct după victoria lui CFR Cluj cu Metaloglobus și a vorbit despre forma bună în care se află echipa. Președintele ardelenilor a dezvăluit cum s-a ajuns la aceste rezultate: „Ne-am unit”
Ciprian Păvăleanu
30.01.2026 | 20:35
Iuliu Muresan reactie dura dupa ce CFR Cluj sa apropiat la un punct de playoff Cand am venit era dezastru
Iuliu Mureșan nu s-a ferit de cuvinte după ce CFR a câștigat încă un meci: „Era dezastru”. Foto: Colaj FANATIK
CFR Cluj este una dintre cele mai în formă echipe din SuperLiga României, deși startul de sezon a fost dezastruos. Daniel Pancu a reușit să redreseze formația ardeleană și să reaprindă speranțele la play-off. Iuliu Mureșan a explicat cum arăta clubul în momentul în care a acceptat propunerea lui Neluțu Varga de a reveni în „Gruia”.

Iuliu Mureșan, în extaz după revenirea CFR-ului în lupta pentru play-off

CFR Cluj merge din victorie în victorie de la venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, iar după victoria contra lui Metaloglobus s-a apropiat la un singur punct de locurile de play-off, cu mențiunea că meciul dintre cele două a deschis etapa cu numărul 24.

Formația ardeleană a avut emoții contra ultimei clasate, deși înaintea fluierului de start era favorită certă. Echipa lui Teja a condus în două rânduri, iar portarul Mihai Popa s-a făcut de râs după ce și-a scăpat mingea în poartă printre picioare. La finalul partidei, Iuliu Mureșan a recunoscut că nu a fost atât de liniștit privind partida, însă a fost extrem de bucuros pentru rezultat:

„Am tremurat puțin, dar am avut încredere în echipă, care e pe un trend bun. Am avut emoții, dar în final am făcut ceea ce trebuia. Ne-a ajutat terenul la penalty, da. (n.r. eroarea lui Popa) A alunecat mingea, nu mai contează. Important e că echipa a compensat. S-a corectat totul, și uitasem de eroarea aia.

(n.r. – Metaloglobus) Au un antrenor bun, jucători cu talie mai joasă, centrul de greutate jos, care driblează bine. E o echipă dificilă, noi am avut probleme cu ei. Echipa a avut caracter. E important că suntem tot mai uniți. Când am venit eu, era dezastru. Ne-am unit cu toții. Pancu se gândește la tot. Avem nevoie de victorii, așa că trebuie să mai schimbăm jucătorii, să se facă rotații”, a declarat Iuliu Mureșan, conform Digi Sport.

Este al doilea meci consecutiv în care CFR Cluj înscrie patru goluri

Deși și-a vândut doi dintre cei mai valoroși oameni ofensivi, CFR Cluj zburdă în SuperLiga României. Echipa antrenată de Daniel Pancu oferă un fotbal cu multe goluri, cu toate că s-a despărțit de Louis Munteanu și Lindon Emerllahu.

În acest început de an, Andrei Cordea continuă să iasă la rampă pentru formația clujeană. Nici Korenica nu este mai prejos, iar Alibek Aliev, atacantul adus în locul lui Munteanu, pare că deja s-a integrat foarte bine în echipă. După ce a marcat patru goluri campioanei, CFR Cluj a înscris din nou patru goluri și în poarta lui Metaloglobus și are a doua cea mai bună ofensivă din campionat.

Daniel Pancu a recunoscut că este adeptul fotbalului ofensiv. Ce vrea să schimbe la CFR Cluj

Înaintea partidei cu Metaloglobus, Daniel Pancu a recunoscut că nu este foarte încântat de mentalitatea pe care jucătorii săi o au în anumite momente. Actualul antrenor al „feroviarilor” a explicat că ADN-ul clujenilor este de «echipă mică», însă, cu timpul, dorește să-și implementeze filosofia ofensivă:

„CFR Cluj este un club unde nu contează nimic în afară de rezultat. Conceptul meu este altul. La Rapid am bătut recordul de goluri în Liga a III-a, la naționala de tineret la fel. Cu Poli Iași am dat 5 goluri în meciul cu FCSB. Aici, din ce înțeleg, este din nou un record de goluri marcate. După cum jucăm în anumite momente, am impresia că suntem echipă mică, dar ăsta e ADN-ul echipei. Aceste lucruri se pot schimba, dar durează”, a spus Daniel Pancu, conform sursei citate anterior.

