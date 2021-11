Iuliu Mureșan recunoaște tensiunile de la Dinamo: „Sorescu a comentat la Rednic! Se va odihni o săptămână”

Președintele „câinilor” a spus că a existat o ceartă în vestiarul echipei între Deian Sorescu și Mircea Rednic, în care starul formației și-a cerut ulterior iertare.

Iuliu Mureșan a precizat că Deian Sorescu va fi exclus o săptămână de la echipă și crede că jucătorul este supărat pentru că nu a prins un transfer în vară.

Iuliu Mureșan recunoaște tensiunile de la Dinamo dintre Rednic și Sorescu

Iuliu Mureșan a recunoscut că la au fost tensiuni între , povestind ce s-a întâmplat mai exact în vestiarul echipei:

ADVERTISEMENT

„Deian e un jucător cu personalitate și își spune părerea, a comentat la ceva ce i-a reproșat antrenorul, dar nu s-a escaladat, după și-a cerut scuze.

El a avut o perioadă foarte bună și după a fost dezamăgit că nu a fost transferat când a avut o ofertă și nu a mai fost atât de implicat.

ADVERTISEMENT

Eu am vrut să-l dăm în vară, dar a fost o problemă cu firma de insolvență, care ne cerea să-l vindem cu suma de pe transfermarkt, care era în vară de 1.400.000. O săptămână va fi lăsat să se odihnească, nu a fost trimis la echipa a doua”.

„Nica a fost trimis la echipa a doua și Neicuțescu la fel, care are câteva kilograme în plus, a mai slăbit, dar încă mai are kilograme în plus.

ADVERTISEMENT

Filip are o leziune musculară la gambă. Șanse ai la fiecare meci, din păcate noi am pierdut 10 meciuri din 14 și e mai mult decât jenant, e vina tuturor, inclusiv a jucătorilor și trebuie să facem ceva ca să ne deblocăm mental”, a mai spus Iuliu Mureșan, la TV .

„Eu nu simt retrogradarea!”. Dialog cu Ionel Dănciulescu: „Dacă mă doreați, mă sunați!”

și a recunoscut că el nu crede în retrogradarea echipei, având mare încredere în lotul „câinilor”: „Eu nu simt retrogradarea, sunt convins că o scoatem la capăt, avem un lot valoros și în afară de meciul cu Sepsi, de la venirea lui Mircea Rednic s-a văzut o creștere de formă.

ADVERTISEMENT

Eu nu am nicio problemă, pot să cedez oricând locul, la Dinamo lipsește mult victoria care s deblocheze mentalitatea și e clar că ar fi benefic la echipă un Răducioiu sau Răducioiu. Mie mi-ar fi plăcut să vină Danciu, eu așteptam de la el un semn”.

Iuliu Mureșan a avut și un dialog cu Ionel Dănciulescu, în care a încercat să-i explice fostului golgheter din „Ștefan cel Mare” motivul pentru care nu a mai ajuns la echipă.

ADVERTISEMENT

Dănciulescu – Dacă mă doreați, mă sunați dumneavoastră.

Mureșan – Eu l-am vrut pe Danciu, dar o să-i spun eu la un moment dat de ce a picat totul.

Dănciulescu – Nu mai contează, este un subiect deja trecut. E nevoie de cineva lângă echipă, lângă Mircea Rednic, dumneavoastră faceți treaba bine, dar sunteți mai mult pe treaba de birou.

Mureșan – Așa este, ai dreptate! Mi-ar fi plăcut să colaborez cu Danciu, m-a impresionat mult la Cupa DDB.