Iuliu Mureșan știe de ce CFR Cluj e favorită la titlu în dauna FCSB: „E foarte greu să mai găsești așa ceva în România”. Exclusiv

Iuliu Mureșan a vorbit în FANATIK după ce . Cel mai titrat conducător din istoria echipei din Gruia, e de părere că echipa lui Dan Petrescu poate reuși eventul în acest sezon.

Iuliu Mureșan știe ce s-a schimbat în Gruia față de sezonul trecut: „CFR-ul eu cred că are șanse mari la titlu. Este o echipă consistență și joacă bine. E singura contracandidată a FCSB-lui. Echipa s-a sudat din nou și se vede că se înțeleg toți foarte bine între ei acum”.

, în Gruia nu există astfel de probleme: „Din ce știu eu nu au nici probleme financiare și lucrurile sunt OK. Asta se vede și de aceea echipa joacă bine. Dan Petrescu asigură echilibru, consistență și tot ceea ce trebuie pentru a face performanță”.

Mureșan e convins că aceleași echipe se vor bate la titlu în următorii ani: „Plus că CFR-ul are la fel ca FCSB acest ADN de campion. Sunt singurele două cluburi care au asta și mulți ani de acum încolo se vor lupta pentru titlu”.

Fostul conducător din Gruia e sigur că Dan Petrescu poate reuși din nou eventul: „Eu cred că CFR Cluj e favorită și la câștigarea Cupei României și la campionat pentru că sunt subiectiv. Nu au mai luat Cupa de când am fost eu.

În acea perioadă s-a cucerit de 4 ori acest trofeu. De când am plecat eu nu le-a mai ieșit. Nu știu din ce motive. Noi am acordat mereu atenție acestei competiții. Ultima oară a fost în 2016 când am întors cu Dinamo de la 0-2 la pauză și am câștigat cu 3-2. O amintire frumoasă”.

Iuliu Mureșan, impresionat de Louis Munteanu: „Sigur se va transfera la o echipă mai bună”

Iuliu Mureșan e de părere că Louis Munteanu e un jucător unicat în SuperLiga: „E cel mai bun jucător din campionat. E cel mai prolific atacant, cu 20 de goluri. Nu în fiecare campionat e un atacant care să marcheze atât de mult. E foarte greu să mai găsești astfel de jucători.

Sigur se va transfera la o echipă mai bună de afară și pe o sumă frumoasă. Nu e ușor să dai atâtea goluri în niciun campionat din Europa”, a mai spus fostul oficialul al lui CFR Cluj în exclusivitate pentru site-ul nostru.