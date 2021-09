Iuliu Mureșan, supărat că nu a fost invitat la negocierile cu Mircea Rednic: “Lucrurile stau în pixul meu”

Așteptată cu nerăbdare de suporteri, revenirea lui Mircea Rednic pe banca lui Dinamo agită spiritele la nivel administrativ. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, „Puriul” – implicat din umbră la club – și urmează să preia echipa din iarnă.

Numai că tratativele s-au purtat în absența omului care are, conform actualei organigrame a societății aflate în procedură de insolvență, ultimul cuvânt cu privire la instalarea noului antrenor. „Așa e stilul la clubul ăsta. Eu îmi fac treaba, iar lucrurile la final stau în pixul meu”, avertizează Iuliu Mureșan.

ADVERTISEMENT

Până atunci, Torje și compania vor fi pregătiți de Sorin Colceag, cel care a luat loc pe banca tehnică și la meciul pierdut pe propriul teren, scor 1-2, în fața Botoșaniului. Demis imediat după umilința cu FCSB, Dario Bonetti răsucește și el cuțitul în rană .

Deranjat că nu a fost invitat la negocierile cu Mircea Rednic, Iuliu Mureșan trage semnalul de alarmă

„Eu nu am participat la discuții cu Rednic, deci nu pot să confirm negocierile. Am aflat din presă. Normal ar fi să particip. Vă mai spun că orice contract trebuie să-l semnez eu, sunt singura persoană care poate face asta.

ADVERTISEMENT

Nici nu-mi pot delega semnătura, așa e la insolvență. Așa e stilul la clubul ăsta. Eu îmi fac treaba, iar lucrurile la final stau în pixul meu. Atât timp cât eu semnez orice, nu știu cum m-ar putea scoate cineva pe mine.

Nu are voie să semneze nimeni în locul meu, deci n-am cum să fiu scos! Nu pot spune că nu am fost consultat, la niște discuții pe care le-am avut ne-am pus întrebarea dacă ar trebui să continuăm cu Bonetti și am făcut o listă de înlocuitori pe care era în top 3 și Mircea Rednic.

Nu pot spune că nu am știut, dar ulterior, când au avut loc o discuție sau două, nu am fost solicitat”, a declarat Iuliu Mureșan pentru , dând, însă, asigurări că nu se va opune revenirii lui Mircea Rednic la Dinamo: „Decât să fac ceva împotriva clubului unde sunt, mai bine plec și îi las pe alții. Nu-mi stă în caracter, sunt pozitiv, vreau să fac bine”.

ADVERTISEMENT

„Puriul” confirmă FANATIK: „E un risc pentru imaginea mea, dar aici e vorba de Dinamo”

Pe de altă parte, Mircea Rednic a confirmat discuțiile purtate cu Nicolae Badea pentru preluarea echipei în pauza de iarnă. „Nu e corect să discutăm despre venirea mea la Dinamo în momentul de față. Trebuie să-și rezilieze contractul cu Bonetti, au pus antrenor interimar (n.r. Sorin Colceag).

Am mai pățit-o cu Claudiu Niculescu ultima oară și nu mai vreau să o pățesc, să se spună că Rednic stă la cotitură. Rednic nu stă la cotitură. E un risc pentru imaginea mea, dar aici e vorba de Dinamo.

Dacă nu era vorba despre Dinamo nici nu stăteam la discuții să preiau o echipă în situația asta în România. M-am săturat să tot iau echipe cu probleme. Și sportive, și financiare.

ADVERTISEMENT

Eu încerc să-i ajut și sportiv, și financiar, și cine cade de prost? Rednic. Și nu mi se pare corect. Asta e România! Dacă lucrurile nu vor ieși, iar se apucă unii să spună că Rednic e antrenor depășit. Așa s-a întâmplat și când am fost la Poli Iași”, a mărturisit „Puriul”, conform sursei citate.