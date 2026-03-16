Iuliu Mureșan, ultimele detalii despre prelungirea contractului lui Daniel Pancu, imediat după U Cluj – CFR 2-1: „Nu se pune problema”

La scurt timp după încheierea meciului U Cluj – CFR Cluj 2-1, Iuliu Mureșan a intrat în direct și a vorbit, printre altele, și despre situația contractuală a lui Daniel Pancu. După cum se știe deja destul de bine, antrenorul are în înțelegerea sa o clauză conform căreia acordul se prelungește automat în cazul în care ardelenii se califică în cupele europene.

Ce a declarat Iuliu Mureșan despre prelungirea contractului lui Daniel Pancu

De asemenea, președintele clubului din Gruia a confirmat acum că se dorește ca Pancu să continue chiar și în cazul în care acest deziderat nu se va împlini în cele din urmă. În plus, întrebat în legătură cu declarația făcută recent în spațiul public de către tehnician, conform căreia între cele două părți ar exista o distanță destul de mare în negocierile pentru prelungirea contractului, Mureșan a explicat că între timp diferendele au fost rezolvate, astfel încât acea poziționare a lui Daniel Pancu nu ar mai fi valabilă în prezent.

„Noi i-am oferit o prelungire, am vorbit și cu el, nu a fost un subiect între noi ăsta. Are în contract că trebuie să îi prelungim automat dacă ne calificăm într-o cupă europeană. Tragem pentru asta și atunci treburile sunt rezolvate. Și dacă nu, o să îi oferim prelungirea, nu se pune problema. Sigur nu mai e valabilă declarația aia.

(n.r. Despre problemele financiare din ultima perioadă) Financiar, tot plătim. Au fost multe probleme din trecut, nu s-au făcut plăți din trecut și ne-a venit scadența când am venit eu la club, așa s-a nimerit. (n.r. Dacă vor pleca jucători importanți în vară) Da, probabil că da. Dar nu numai din obligație, e ceva normal la echipele de fotbal să înnoiești tot timpul lotul”, a declarat Iuliu Mureșan în direct la la scurt timp după încheierea meciului

Ce a spus Iuliu Mureșan despre meciul U Cluj – CFR Cluj 2-1

, și președintele clubului din Gruia a apreciat că s-a simțit destul de mult în teren faptul că jucătorii CFR-ului introduși pe parcursul reprizei secunde nu au avut impactul așteptat de la ei asupra partidei:

„Trebuia să fie la un moment dat (n.r. întreruptă seria de victorii consecutive), s-a mai întâmplat. Am mai avut la CFR serii de 8, 9 victorii, e inevitabil. Suntem la 4 puncte de Rapid, cu care avem meci vineri. Dacă ne revenim și câștigăm, lucrurile sunt foarte bune. Până la final mai sunt 9 etape, se poate întâmpla orice.

Nu cred, nu îl văd pe Popa vinovat, a și scos. A scos acolo sub bară cu capul de la 5 metri. E un portar bun, apără bine. Nu i se poate reproșa lui Popa, am mare încredere în el, e un portar bun și sigur. Trebuia să fie mai atenți fundașii, să strângă. Sunt greșeli care se fac, nu trebuie acuzat nimeni. A fost un meci intens, disputat, cu un început extraordinar.

Ambele echipe au jucat în prima repriză, am avut câteva ocazii prin Biliboc, care e un jucător fantastic, în a doua repriză am căzut, parcă U Cluj și-a dorit mai mult. La mijloc nu am mai ținut, cred că asta a fost problema.

Biliboc când a intrat ca rezervă a dat goluri, alți jucători nu au făcut lucrul acesta. Meritul echipei noastre este mare, am ajuns de pe locul 14 în poziția asta de a ne lupta la titlu”.