Sport

Iuliu Mureșan, ultimele detalii despre prelungirea contractului lui Daniel Pancu, imediat după U Cluj – CFR 2-1: „Nu se pune problema”

Gabriel-Alexandru Ioniță
16.03.2026 | 23:35
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu în timpul meciului U Cluj - CFR Cluj. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

La scurt timp după încheierea meciului U Cluj – CFR Cluj 2-1, Iuliu Mureșan a intrat în direct și a vorbit, printre altele, și despre situația contractuală a lui Daniel Pancu. După cum se știe deja destul de bine, antrenorul are în înțelegerea sa o clauză conform căreia acordul se prelungește automat în cazul în care ardelenii se califică în cupele europene.

De asemenea, președintele clubului din Gruia a confirmat acum că se dorește ca Pancu să continue chiar și în cazul în care acest deziderat nu se va împlini în cele din urmă. În plus, întrebat în legătură cu declarația făcută recent în spațiul public de către tehnician, conform căreia între cele două părți ar exista o distanță destul de mare în negocierile pentru prelungirea contractului, Mureșan a explicat că între timp diferendele au fost rezolvate, astfel încât acea poziționare a lui Daniel Pancu nu ar mai fi valabilă în prezent.

ADVERTISEMENT

„Noi i-am oferit o prelungire, am vorbit și cu el, nu a fost un subiect între noi ăsta. Are în contract că trebuie să îi prelungim automat dacă ne calificăm într-o cupă europeană. Tragem pentru asta și atunci treburile sunt rezolvate. Și dacă nu, o să îi oferim prelungirea, nu se pune problema. Sigur nu mai e valabilă declarația aia.

(n.r. Despre problemele financiare din ultima perioadă) Financiar, tot plătim. Au fost multe probleme din trecut, nu s-au făcut plăți din trecut și ne-a venit scadența când am venit eu la club, așa s-a nimerit. (n.r. Dacă vor pleca jucători importanți în vară) Da, probabil că da. Dar nu numai din obligație, e ceva normal la echipele de fotbal să înnoiești tot timpul lotul”, a declarat Iuliu Mureșan în direct la Digi Sport la scurt timp după încheierea meciului U Cluj – CFR Cluj 2-1. 

ADVERTISEMENT
Ce a spus Iuliu Mureșan despre meciul U Cluj – CFR Cluj 2-1

Asemenea antrenorului Daniel Pancu, și președintele clubului din Gruia a apreciat că s-a simțit destul de mult în teren faptul că jucătorii CFR-ului introduși pe parcursul reprizei secunde nu au avut impactul așteptat de la ei asupra partidei:

ADVERTISEMENT

„Trebuia să fie la un moment dat (n.r. întreruptă seria de victorii consecutive), s-a mai întâmplat. Am mai avut la CFR serii de 8, 9 victorii, e inevitabil. Suntem la 4 puncte de Rapid, cu care avem meci vineri. Dacă ne revenim și câștigăm, lucrurile sunt foarte bune. Până la final mai sunt 9 etape, se poate întâmpla orice.

Nu cred, nu îl văd pe Popa vinovat, a și scos. A scos acolo sub bară cu capul de la 5 metri. E un portar bun, apără bine. Nu i se poate reproșa lui Popa, am mare încredere în el, e un portar bun și sigur. Trebuia să fie mai atenți fundașii, să strângă. Sunt greșeli care se fac, nu trebuie acuzat nimeni. A fost un meci intens, disputat, cu un început extraordinar.

ADVERTISEMENT

Ambele echipe au jucat în prima repriză, am avut câteva ocazii prin Biliboc, care e un jucător fantastic, în a doua repriză am căzut, parcă U Cluj și-a dorit mai mult. La mijloc nu am mai ținut, cred că asta a fost problema.

Biliboc când a intrat ca rezervă a dat goluri, alți jucători nu au făcut lucrul acesta. Meritul echipei noastre este mare, am ajuns de pe locul 14 în poziția asta de a ne lupta la titlu”. 

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu,...
iamsport.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu, atunci'. Ce afirmație l-a scos din sărite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!