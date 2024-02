Iura Luncașu a decis! Ce se întâmplă cu filmul Prodancei după ce a ajuns pe primul loc în box-office

Iura Luncașu, regizorul și producătorul filmului Complotul Bonelor, a vorbit despre planurile sale. Și, ne-a mărturisit el, în cazul în care va avea un succes clar în box-office, trebuie să ne așteptăm la o continuare.

Anamaria Prodan joacă rolul principal în filmul Complotul Bonelor și, pare-se, succesul ei este incontestabil. O spune, la modul clar, faptul că este cel mai urmărit film românesc la momentului în cinematografe.

Iar asta înseamnă, și o spune chiar Iura Luncașu, că va exista o continuare. Iar felul în care Anamaria Prodan l-a impresionat anunță că tot ea va avea rolul principal. Acum, probabil, trebuie să mai aflăm doar care e scenariul…

Anamaria Prodan, caracterizată clar de Iura Luncașu: ”N-am avut dubii”

Cum v-a venit ideea să o distribuiți pe Anamaria Prodan în film?

Din două rațiuni. O dată pentru că aveam nevoie de un personaj foarte puternic, care să facă față unui personaj masculin foarte puternic. Și atunci aveam garanția de la bun început.

Și doi, noi fiind într-o industrie de film independent, întotdeauna o să ne trebuiască un cap puternic de afiș. Ori, Ana este un nume și este foarte ușor de reperat. Că filmul, în comparație cu serialul, are o viață foarte scurtă. Și atunci trebuie să fim foarte, foarte pe fază.

Eu am deja multe vedete și mulți actori convertiți și m-am bazat pe chestia asta. Singurul lucru de care aveam nevoie era să-și dorească foarte mult. Mai departe, știam că pot să lucrez cu ea în așa fel încât să joace în filmul ăsta și să nu dezamăgească

S-a ridicat la așteptările dumneavoastră?

Da, bineînțeles. Dar n-am avut dubii. Pentru că, în general, îmi place să cred despre mine că știu ce fac și nu prea am dat chix până în momentul ăsta. Asta m-a făcut încrezător în demersul meu.

Considerați că are un viitor în actorie?

Dacă o să-și dorească, cum să nu?! Pentru că, realmente, a confirmat și peste tot, noi suntem deja în al cincilea oraș în caravană… Am fost în niște orașe importante, la Timișoara, Cluj, Brașov, Craiova și surpriza tuturor a fost cât de bine joacă Anamaria Prodan în film.

”Nu o-i fi nebun să renunț”

Asta înseamnă că vă gândiți deja la o posibilă continuare?

Eu sunt un pic mai pragmatic de fel. Mai întâi aștept să văd rezultate, să văd cât interes există în jurul acestui film. Și dacă lucrurile cer o altă poveste, cum să nu?! Doar nu o-i fi nebun să renunț.

Și-a pus amprenta personală asupra Valentinei?

Aici am de la bun început. I-am spus, ‘Pentru acest rol evident că am nevoie de forța ta, că altfel nu veneam către tine. Ți se potrivește cumva rolul, doar că ce mă interesează mai mult de atât este să văd ce nu a văzut publicul până în clipa de față’. Pentru că publicul întotdeauna așteaptă să fie surprins.

Și acel ceva…Ana a fost într-o lume a fotbalului, unde trebuia să se impună cu forță, cu putere…într-o lume a bărbaților. Și nu prea am apucat să-i vedem latura feminină. Nu am apucat să vedem când iubește. Nu am apucat să o vedem în relație cu copiii. Și aici mi s-a părut mie că ar avea ea foarte mult de oferit către spectatori.

Și Bebeto? Și el a debutat tot acum…

Eu am avut nevoie pentru filmul ăsta de foarte mulți copii. Dar, bineînțeles, că nu am putut să școlesc atâția copii. Și când am povestit, eu am întrebat-o de curiozitate, ‘Câți copii ai?’, că nu știam. Habar nu aveam câți copii are, cum. Și întâmplător într-un YouTube. Și am zis, ‘Bă, dar e foarte talentat copilul ăsta. Poți să-l chemi la un casting?’.

Și n-am făcut niciun casting. Am stat de vorbă cu el și am zis, ‘este perfect potrivit pentru un rol din film, dacă nu te superi’. Și așa s-au legat lucrurile foarte bine.

S-a văzut legătura dintre el și mama lui?

N-are nicio legătură în film, ei nu joacă împreună. Are o poveste total separată, pe care o duce complet singur. De altfel, Ana nici nu venit pe platou când el a filmat, pentru că fiecare e cu meseria lui. Nu s-au amestecat unii peste alții.