Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Iustin Doicaru, „noul Alibec”, motiv de ironie între Adi Ilie și Ciprian Marica. „Poate vrea să-l vândă”. Exclusiv

Albert Doicaru este jucătorul de la Farul Constanța despre care se vorbește foarte mult în ultima vreme, mai ales după ce Ciprian Marica a anunțat că „marinarii” vor 5 milioane de euro pentru tânărul fotbalist.
Flaviu Popa
16.08.2026 | 07:30
Iustin Doicaru noul Alibec motiv de ironie intre Adi Ilie si Ciprian Marica Poate vrea sal vanda Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Albert Doicaru, mărul discordiei între Adrian Ilie și Ciprian Marica
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Mai mult, Ciprian Marica declara în urmă cu mai multe zile că Doicaru este mai valoros ca și Daniel Bîrligea, deci se așteaptă să primească o ofertă de 5 milioane de euro pentru atacant. Asta, în condițiile în care puștiul de 19 ani este cotat la puțin peste 100.000 de euro de către siteurile de specialitate.

Ciprian Marica cere 5 milioane de euro pentru Albert Doicaru, însă e ironizat de Adrian Ilie pentru „tupeu”

Nu l-am vinde sub 5 milioane de euro. În momentul ăsta e mai bun decât Bîrligea! Dă Bîrligea golul ăla din lovitură liberă cum a dat Doicaru? Îl întoarce pe Chipciu cum l-a întors la Cluj? Sunt niște calități pe care nu le vezi la alții. Dacă domnul Becali a refuzat 5 milioane pentru Bîrligea, noi cât să cerem?”, a declarat Marica la sport.ro în urmă cu două zile.

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Declarația l-a făcut să râdă pe Adrian Ilie, care a mărturisit că nu a auzit în viața lui de Albert Doicaru. „E la veniri, acum am aflat de el. Am aflat acum de el. Cine a zis ? Marica? Păi e acționar. Vrei să-ți vinzi jucătorii? Poate să fie dacă vor cei de la Farul, mai trebuie să dea vreo 15 goluri”, s-a amuzat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA. Într-o notă mai serioasă, „Cobra” îi sfătuiește pe cei de la Farul să nu mai pună presiune pe jucător:

„E jucător interesant. Strategia clubului poate să spună că valorează foarte mult. Deocamdată nu cred că a ăcut nimic așa. Au o problemă când ajung la 17 ani. Să fim mai atenți cu declarațiile mai ales la jucătorii tineri. Să ai grijă de el mai mult, să-l pregătești și să lași să aibă continuitate. Nu sunt de acord, așa l-am umflat și pe Tavi Popescu”.

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„Cum putem să spunem că-i peste Bîrligea? Mai țineți minte pe vremuri când umflai broasca cu paiu? Așa îl umflă”, a remarcat și Horia Ivanovici.

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Andrei Vochin crede că fotbalul românesc este supraevaluat, așadar Doicaru nu poate valora 5 milioane de euro

Jurnalistul Andrei Vochin crede că fotbalul românesc este supraevaluat, astfel că nici vorbă ca un jucător ca Doicaru să valoreze 5 milioane de euro.  „A avut și o problemă fizică, l-a ținut pe tușă un an. A trecut și printr-o chestie de genul ăsta. Noi pune, lupa pe campionatul României. După Revoluție nicio echipă serioasă a României nu s-a bazat pe o majoritate din campionatul intern. Atunci prima problemă e că ai fotbaliști care nu evoluează.

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Nu putem face față cu jucători care pierd cu Auda la nivel internațional. Că ne place un meci de aici, că vedem un ritm mai bun. La UTA cu Rapid. Mi-a plăcut și ritmul pe care îl are Corvinul Hunedoara. Campionatul e mult sub ligile 2 din Anglia, Spania, nu mai vorbesc de Anglia. Nu prea mai avem jucători de genul ăsta în campionatele importante. Rezultatele la echipa națională sunt pe măsură”, a concluzionat Vochin.

Iustin Doicaru, „noul Alibec”, motiv de ironie între Adi Ilie și Ciprian Marica

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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