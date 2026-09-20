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Plecat de la Farul pentru a-și face un viitor în străinătate, Iustin Doicaru impresionează în tricoul lui Rizespor. Internaționalul de tineret a marcat un gol de atacant pur în ultima etapă din Turcia.

Iustin Doicaru, gol important pentru Rizespor

În runda a 6-a din Super Lig, Rizespor a jucat în deplasare cu Goztepe, iar antrenorul Recep Ucar a decis să-l lase pe banca de rezerve pe Iustin Doicaru, în ciuda faptului că .

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Iar meciul a început cum nu se poate mai prost pentru oaspeți, care au încasat gol în minutul 2. În minutul 58, tehnicianul lui Rizespor a făcut trei modificări, una fiind . După doar 12 minute, oaspeții au restabilit egalitatea prin mijlocașul nigerian Ibrahim Olawoyin.

Și au intrat chiar în avantaj după golul înscris de Iustin Doicaru în minutul 81. Găsit perfect în 6 metri de o minge centrată din dreapta de fundașul Mithat Pala, tânărul atacant român a marcat cu mult sânge rece.

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goal, Doicaru — TheFootballZone (@football_t69515)

Rizespor a plecat doar cu un punct

Din păcate pentru Rizespor, golul lui Doicaru nu a fost și cel al victoriei. La una dintre ultimele faze ale întâlnirii, arbitrul a dictat penalty pentru Goztepe, Efkan Bekiroglu a transformat în minutul 90+2 și jocul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

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În urma acestui rezultat de egalitate, Rizespor se află pe locul 9, cu 10 puncte, la doar 3 puncte în spatele liderului surpriză Amedspor. Campionatul Turciei va lua pauză pentru a face loc partidelor echipelor naționale, iar la revenire trupa lui Doicaru va juca pe teren propriu cu Fenerbahce, în 10 octombrie.

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Cum a ajuns Iustin Doicaru la Rizespor

În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a povestit că , iar Iustin Doicaru va avea șansa de a-și arăta calitățile și a se impune într-un campionat puternic.

”Interesul lui Rize pentru Doicaru a fost că ei căutau o extremă, stângaci cum e el, care intră din dreapta, trage, driblează și dă gol. Ei îl au și pe Mihăilă acolo în stânga. Depinde de el cum se integrează. E club serios de mijlocul clasamentului. Club stabil”, a declarat Giovanni Becali.