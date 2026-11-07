Iustin Doicaru și David Matei, convocați la naționala României ce ar urma să se desființeze

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FRF ia în calcul să renunțe la echipa națională U20 a României, care a fost înființată pentru a facilita tranziția jucătorilor de la nivel U19 la U21. Motivele ar fi de ordin financiar, Federația încercând să reducă cheltuielile în următoarea perioadă. Cum a reacționat FRF cu privire la acest subiect.

Dispare naționala U20 a României?

Naționala U20 a României, antrenată momentan de Adrian Iencsi, participă în U20 Elite League alături de alte 8 echipe din Europa, însă fereastra internațională din martie 2027 ar putea fi ultima pentru această formație. FRF a precizat că o decizie cu privire la viitorul naționalei se va lua în vară, așadar nu a exclus varianta ca aceasta să se desființeze.

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„La acest moment, nu există o decizie în ceea ce privește desființarea lotului național U20. Echipa națională U20 are meciuri planificate în perioada FIFA din această lună, precum și în fereastra internațională din luna martie a anului viitor. Până în vara lui 2027 nu se va lua nicio decizie cu privire la viitorul reprezentativei U20.

În această perioadă va fi realizată o analiză amănunțită pentru identificarea și unor alte proiecte și soluții care să susțină eficient tranziția tinerilor internaționali de la categoria U19 către U21”, a transmis Federația pentru . România U20 va întâlni Elveția în deplasare și Polonia pe teren propriu în această lună, iar în martie va juca în Portugalia și acasă împotriva Cehiei.

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FRF scoate în evidență importanța naționalei U20

În mesajul transmis sursei menționate, organizația a precizat și importanța pe care o are , care nu este implicată în vreo competiție oficială organizată de UEFA. Dintre cei 145 de fotbaliști care au reprezentat România la acest nivel, 62 au făcut pasul spre echipa U21, iar 9 au ajuns chiar la naționala de seniori. Așadar, echipa U20 și-a îndeplinit oarecum obiectivul stabilit la înființare.

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42 de jucători au strâns primele minute în tricoul României chiar la nivel U20. 13 dintre ei au continuat apoi și la naționala U21, iar doi, Andrei Coubiș și Tony Strata, au debutat la prima reprezentativă. Aceștia se află pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru meciurile pe care România le va disputa în noiembrie cu Polonia și Bosnia în Liga Națiunilor.

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De când există echipa națională U20 a României

Naționala U20 a României s-a înființat în 2020 și a disputat primele meciuri în cadrul ediției 2021-2022 din U20 Elite League. Debutul a fost unul „de foc”, echipa pregătită la acel moment de Bogdan Lobonț fiind spulberată cu 7-0 de Italia. În total, România U20 a disputat 27 de meciuri în competiția Elite League, având un bilanț de 8 victorii, 6 remize și 13 eșecuri. După plecarea lui Lobonț, echipa a mai fost antrenată de și Costin Curelea, care au făcut mai apoi pasul la naționala U21, iar actualul selecționer este Adrian Iencsi.

Urmează dubla cu Elveția și Polonia!

Naționala U20 a României se pregătește pentru duelurile cu Elveția (13 noiembrie, deplasare) și Polonia (17 noiembrie, acasă, la Târgoviște), din noul sezon de Elite League. Adrian Iencsi a convocat mai mulți jucători care au bifat minute bune în SuperLiga, dar și în campionatele importante ale Europei, în frunte cu David Matei și Iustin Doicaru.

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Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru meciurile cu Elveția și Polonia:

Portari

Codruț SANDU (Corvinul Hunedoara), Rafael MUNTEANU (Farul Constanța), Bogdan UNGUREANU (FC Rapid 1923);

Fundași

David IRIMIA (Dinamo), Florin GAȘPĂR (Chindia Târgoviște), Darius FĂLCUȘAN (Concordia Chiajna), Mario BĂRĂITARU (CSM Slatina), Aurel VLAICU (Politehnica Timișoara), Andrei RACU (FC Bassano | Italia), Alexandru MILOIU (SS Lazio | Italia), Ricardo PĂDURARIU (FCSB), Alin CHINTEȘ (Universitatea Cluj);

Mijlocași

Remus GUȚEA (FC Voluntari), Ianis TARBĂ (Dinamo), Yanis PÎRVU (CFC Argeș), David MATEI (Universitatea Craiova), Robert LĂPĂDĂTESCU (CSM Slatina), Raul VEREȘ (Las Rozas CF | Spania), Lorenzo BILIBOC (CFR Cluj), Luca BĂSCEANU (Universitatea Craiova);

Atacanți

Iustin DOICARU (Rizespor | Turcia), Jason KODOR (FC Rapid 1923), Ioan VERMEȘAN (Widzew Łódź | Polonia), Alexandru STOIAN (FCSB).