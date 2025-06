Iustin Petrescu, afirmații de necrezut. Ce s-a întâmplat după dezvăluirile făcute de Marilu Dobrescu: „Hara plângea de fiecare dată când mă duceam la magazin”

Iustin Petrescu a dezvăluit cum s-a schimbat viața sa după ce Marilu Dobrescu a ieșit în față pentru a vorbi despre abuzurile de care ar fi avut parte. Bărbatul neagă acuzațiile și spune că este hărțuit.

Iustin Petrescu susține că a primit amenințări cu moartea

În urmă cu câteva zile, un scandal de proporții a izbucnit pe internet,

ADVERTISEMENT

Au urmat înregistrări audio postate de prietenele influenceriței, care să-i susțină declarațiile, în timp ce Iustin Petrescu a negat că ar fi fost violent. Ba mai mult

„De la început am spus că trebuie să prezint adevărul, eu nu mă feresc de absolut nimic, lumea trebuie să afle ce se întâmplă. (…) Lucrurile au evoluat destul de grav de când a început totul. Dacă nu mă apăram, dacă nu făceam ceva, eram mâncat.

ADVERTISEMENT

Eu am primit din prima zi amenințări cu moartea de la sute de persoane. S-au creat grupuri unde mi se dădea adresa și mirosea totul ciudat. Prea coordonat așa.

(…) Hara plângea de fiecare dată când mă duceam la magazin, de frică să nu mă omoare cineva sau să mă bată. Seara ne trezim din 5 în 5 minute pentru că visăm urât, avem coșmaruri că ne bate cineva la ușă”, a declarat Iustin Petrescu, conform

ADVERTISEMENT

Susține că cineva are informațiile sale personale

Totodată, Iustin Petrescu a povestit că a întins o „capcană”, pentru a afla cine se află în spatele închiderii contului său de pe TikTok și a fost contactat de persoane care susțineau că îl pot ajuta contra unei sume de bani.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fostul iubit al lui Marilu Dobrescu susține că a fost sunat de cineva care i-a dezvăluit că are datele sale personale. „Am întins o capcană ca să aflu de unde vin chestiile astea. Am fost contactat de o persoană după ce mi s-a închis contul de TikTok și mi-a spus că ea cunoaște pe cineva care contra sumei de 400 de euro o să-mi deblocheze contul.

Am verificat persoana, era de încredere. (…) Acum două seri m-a sunat cineva. Am răspuns. Am întrebat cine e și am auzit din cealaltă parte: ‘Iustin? Nu îmi vine să cred că ești tu!’ Am zis: ‘e o glumă?’ (…) Această persoană a început să spună că ‘X vorbește cu sora mea și i-a dat informațiile buletinului tău, cardului tău și telefonul tău’. Am crezut că glumește și că nu e adevărat. Mi-a dictat CNP-ul și ultimele 4 cifre de pe card”, a completat Iustin Petrescu.

Pe de altă parte, Iustin a subliniat faptul că își poate susține declarațiile cu dovezi. „Este toxic ce se întâmplă. Nu așa se fac lucrurile. Dacă ai vreo problemă cu cineva te duci în instanță. (…) Eu am strâns niște dovezi de-a lungul timpului. (…) Este suficient ce am”, a completat el.